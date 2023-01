Blue Ivy cumplió 11 años: así luce ahora la hija de Beyoncé y Jay-Z Su abuela publicó una foto junto a Blue Ivy y WOW qué grande y cambiada está. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Blue Ivy, la hija de Beyoncé y Jay-Z acaba de cumplir 11 años y se ha convertido en una hermosa jovencita amante de la moda. En una reciente fotografía que compartió su abuela Tina Knowles en su cuenta oficial de Instagram, vemos a Ivy sonriendo y luciendo unos pantalones y top blancos, blazer negro, zapatillas deportivas y gafas de sol. "El día que naciste fue uno de los mejores días de mi vida", escribió Tina en el pie de la foto que compartió desde un paraíso tropical. "Recé mucho para que tu mami te tuviera el 4 de enero, el día de mi cumpleaños. Tenía muchas ganas de que compartiéramos el mismo cumpleaños, pero al igual que tu tía Solo, decidiste llegar al mundo cuando estabas lista, y eso fue el 7 de enero, tres días después de mi cumpleaños". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La abuela de la pequeña se deshizo en halagos para su nieta. "Ahora que te veo y conozco tu personalidad, me doy cuenta que necesitabas tu propio día porque eres una reina y eres sumamente especial", explicó. "Tú sabes cantar, bailar, jugar baloncesto, voleibol, pintar, dibujar, esculpir, coser, escribir poesía, escribir canciones, crear, actuar, tocar el piano. Podría seguir y seguir". Tina finalizó su mensaje expresando lo orgullosa que se siente de su nieta. "¡No podría pedir una mejor nieta! Realmente traes mucha alegría a mi vida". Blue Ivy y su papá Jay Z en febrero de 2022 Blue Ivy y su papá Jay Z en febrero de 2022 | Credit: Jim Poorten/NBAE via Getty Images Parece que fue ayer cuando Beyoncé, cuyo embarazo fue el blanco de varios rumores, anunció que esperaba su primer hijo junto a su pareja, el rapero Jay Z. Blue Ivy, además de desenvolverse muy bien en frente de las cámaras, también se ha ido convirtiendo en toda una fashionista que acapara la atención donde quiera que llegue. Inclusive, en varias ocasiones ha lucido el mismo look de su mami. beyonce blue ivy mtv mismo vestido same look Beyoncé y Blue Ivy en 2016 | Credit: Kevin Mazur/WireImage

