Close

¿Gemelas? ¡Hija de Kobe Bryant sorprende con una foto en la que luce idéntica a su mamá! ¡Increíble! ¿Es Natalia o su mamá, Vanessa Bryant? En unas divertidas vacaciones en la nieve, la foto que demuestra que, si antes pensaste que no se parecían entre ellas... ¡Te equivocaste por completo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natalia Bryant se ha llevado a sus hijas a la nieve para terminar el año creando nuevos recuerdos para ellas. Junto a su inseparable amiga Ciara, las hermanitas Bryant están pasando un final de año de ensueño, deslizándose por las pistas del blanco paisaje entre el esquí, el snowboard, el patinaje y los trineos… Salir de casa, el aire puro y el ejercicio, han hecho milagros para la viuda de Kobe Bryant en estas fechas tan difíciles, la primera Navidad sin su esposo y sin su hija Gigi. Así de risueña se ha dejado ver en plena naturaleza: “Creando nuevos recuerdos en la nieve”, escribió bajo este adorable retrato en el que posa junto a sus pequeñas Bianka y Capri, o B.B y Koko-Bean, como les llaman en casa. Después de una Navidad muy hogareña y sentimental, la familia se relaja unos días lejos de casa antes de afrontar el complicado mes que se avecina para ellas, el primer aniversario de la muerte de Kobe y Gigi, que les obligará a rememorar los trágicos momentos del accidente que desmoronó su familia en un instante hace ahora un año. Pero lo que verdaderamente ha sido sorprendente en las memorias que está compartiendo esta bella familia del viaje, es cuánto se está pareciendo Natalia Bryant a su mamá día tras día. Así de emocionadas disfrutaban juntas cuando comenzó a nevar sobre ellas, luciendo la misma sonrisa: La joven Natalia se ha convertido en toda una mujer y en el mejor apoyo de su mamá tras la tragedia. Con esta foto junto a su hermanita Bianka dejó helados a sus seguidores, quien no daban crédito a que la de la foto fuera ella y no su mamá. ¿Verdad que es impactante? Image zoom Credit: IG Natalia Bryant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Ya sé que parezco mi mamá en esta foto! ¿Será por las cejas?”, escribió. “Te dimos toda mi cara”, dijo Vanessa en plural, incluyendo al papá de su hija en la respuesta. “¡Estaba convencida de que eras tu mamá!”, escribió su mejor amiga, Sabrina Ionescu. “Qué barbaridad, ¡creí por un momento que estaba viendo las fotos en la cuenta de tu mamá!” le dijo alguien más. “LOL, cuando yo le enseñé la foto a mi madre, tuvimos que mirarla dos veces para creerlo porque lucimos idénticas. ¡Es alucinante!”, contesto la primogénita encantada de poder compararse con su bellísima mamá.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Gemelas? ¡Hija de Kobe Bryant sorprende con una foto en la que luce idéntica a su mamá!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.