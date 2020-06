Así celebraron Biby Gaytán y Eduardo Capetillo los 6 años de sus gemelos El actor mexicano fue el gran ausente en las fotos familiares pero colgó un conmovedor mensaje en sus redes sociales felicitando a sus pequeños. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebraron los 6 años de sus gemelos con una íntima fiesta familiar en casa que contó con temática de los superhéroes de Marvel. La actriz mexicana publicó unas fotografías en sus redes sociales en las que los gemelos Manuel y Daniel están disfrazados del Hombre Araña y Black Panther. Sus hermanos mayores no se quedaron atrás: Eduardo se vistió de Logan, de la cinta Wolverine, y Ana Paula improvisó su disfraz y dijo que estaba vestida como la Tía May, de Spider-Man. “Muchísimas felicidades a los reyes de la casa Manuel y Daniel que hoy hace seis años llegaron a iluminar nuestras vidas y a transformarlas en puro amor! ¡Gracias por existir mis vidas! Aquí con mi reina Pau Capetillo disfrazada de la tía May de Spider Man y yo intenté ser Black Widow pero solo encontré una camiseta negra”, publicó Gaytán al lado de las fotografías en las que se ve a todos sus hijos disfrazados. Su esposo no estaba en ninguna de las fotos pero no dejó pasar la fecha y publicó un tierno mensaje a sus pequeños en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Seis años ya de compartirnos su luz, su amor, su paz. Tenían que llegar, y aquí están, los amo felicidades Manuel y Daniel”, escribió junto a una adorable foto de sus hijos cuando eran bebés. Sus hermanas mayores también compartieron imágenes en sus redes para conmemorar la fecha. Alejandra escribió en su Instagram: "Mis panditas cumplen 6, ojalá se quedaran así para siempre". A su vez, Ana Paula les dijo: "Felices 6 años a estos niñitos que hacen mis días sumamente felices. Siempre quiero ser su amiga personal". Gaytán y Capetillo se casaron en 1994 y procrearon 5 hijos; los más jóvenes son los gemelos que nacieron el 20 de junio del 2014 en San Diego, California.

