¡Bertín Osborne será papá a los 69 años! Confirman que su novia Gabriela, de 32, está embarazada Sería el primer hijo para ella y el sexto para él. Así lo confirma en exclusiva la revista española LECTURAS. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bertín Osborne Bertín Osborne será papá por sexta vez | Credit: (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images) Este miércoles, el mundo del corazón en España despertaba con una buena noticia. Bertín Osborne, ¡será papá por sexta vez! Era la revista LECTURAS la que confirmaba la buena nueva en su portada, en la que asegura, en exclusiva, que su novia Gabriela, de 32 años, según informa, está embarazada de tres meses. Aunque hasta el momento se sabía de su relación especial, ninguno había confirmado que estaba tan consolidada. Fue el pasado mes de abril cuando se les empezó a relacionar con más fuerza. Esta noticia tan positiva acredita que lo suyo va más que en serio. Bertín Osborne Confirman que Bertín Osborne se convertirá de nuevo en papá | Credit: (Photo by Mariano Regidor/Redferns) Este sería el sexto hijo para el también exitoso conductor, que regresó a los escenarios a cantar, y el primero para la joven, quien ya ha sido captada en sus visitas a revisiones por su próxima maternidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El que, además, fuera actor de telenovelas en México, se separó hace dos años de la que fue su esposa por 14 años, y 18 de relación, la modelo venezolana, Fabiola Martínez. Tuvieron dos hijos y asegura haber estado "fundido" de amor por ella, a pesar de su ruptura. El cantante español ya tenía tres hijas antes de su segundo matrimonio, fruto del amor con su primera esposa Sandra Domecq, quien falleció en 2004, y con quien Bertín mantuvo una preciosa amistad hasta el final. El madrileño de corazón andaluz vuelve a darle otra oportunidad al amor con esta joven modelo, auxiliar dental y empresaria.

