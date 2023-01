Ben Affleck y sus dos Jennifers: Juntas pero no revueltas en el recital de su hija Seraphina El actor fue captado al lado de su exmujer, Jennifer Garner, y de su esposa, Jennifer López, en un evento familiar. ¡Tenemos las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez y Jennifer Garner Jennifer Lopez y Jennifer Garner | Credit: Backgrid/ The Grosby Group Como si de telenovela se tratara, la vida de Ben Affleck se ha convertido en una historia de "dos mujeres y un camino". Esas dos féminas de absoluta importancia y a quienes ha quedado irremediablemente unido son su exmujer, la actriz Jennifer Garner, y su actual esposa, Jennifer López. La primera le dio tres hijos. La segunda ha sido el gran amor de su vida. Lógicamente ambas damas forman parte de su vida presente y futura y a pesar de los pesares y de las estremecedoras confesiones que ambos ha hecho sobre su fallido matrimonio, la familia los une. Gracias a esta delicada relación de familia este domingo se ha visto lo que pocas veces: a Jennifer López y a su marido con Garner acudiendo a un recital de su hija Seraphina Rose, de 13 años. El suceso también fue pretexto para reunir a Chris, la madre de Ben Affleck, con sus nietos: la mencionada Seraphina, y sus hermanitos Violet Anne, de 17 años, y Samuel, de 10, así como Emme Maribel Muñíz, la hija melliza de JLO. Su hermanito, Max, no fue captado por las cámaras y se desconoce si estuvo presente en esta reunión familiar. Jennifer López llegando de la mano de Ben Affleck al recital de su hija Seraphina llevado a cabo este domingo en California: Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer Garner contrastó al look de JLO acudiendo al recital sin maquillaje y con el cabello recogido de manera sencilla: Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la blogger de Hollywood Lainey Gossip , el paparazzi que captó las imágenes afirma que cuando Samuel miró a su abuelita corrió a abrazarla y que lo mismo hizo con JLO. La misma fuente contó que la vibra entre Emme y su nueva abuela era bastante cálida que según múltiples personas la energía entre toda la familia ha sido así en los últimos meses. Ojalá así continúe.

