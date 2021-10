A punto de cumplir dos años, ¡la hija de Marlene Favela sorprende con su espectacular belleza! En octubre cumplirá dos primaveras y su padre, George Seely, ha querido celebrarla con esta imagen que deja al descubierto lo grande y hermosa que está. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De tal palo tal astilla. Con una mami como Marlene Favela, era inevitable que su hija Bella no heredada su hermosura y estilo. A punto de cumplir dos añitos, la princesa de la casa se ha convertido en toda una mujercita con mucho carisma y un aura muy especial. Siempre estilosa con sus vestidos y complementos, además de su sonrisa, la pequeña deslumbró con este conjunto rojo que derritió las redes. Orgulloso de su chiquitina, George Seely compartió una imagen acompañada de un mensaje cargado de amor para la reina de su corazón. Bella Seely Bella Seely | Credit: IG/Bella Seely "Mi niña cumplirá dos años muy pronto. Te amo Bella, que Dios te bendiga siempre", escribió el empresario en su perfil de Instagram. La foto pertenece a la cuenta de la pequeña en esta plataforma en la que ya supera los 300 mil seguidores. Administrada por su mami, ofrece looks para derretirse de amor siempre aderezados con la alegre sonrisa de Bella. Bella Seely Bella Seely | Credit: IG/Bella Seely SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de Marlene ha heredado de ella ese saber estar y desparpajo frente a las cámaras. Algunos de los complementos y accesorios que luce pertenecen a su propia colección de Boutique Bella Seely. Y es que la joven modelo ya tiene su propia tienda online de muñecas y accesorios para niñas como son bolsos, diademas para el pelo, gorritos, mascarillas y mucho más. Marlene Favela Marlene Favela y su hija Bella Seely | Credit: IG/Marlene Favela Un mundo lleno de ilusión y fantasía para cualquier niña creado por Marlene quien también cuenta con su propia tienda de ropa, todo un éxito por sus originales modelos. ¡De tal palo, tal astilla!

