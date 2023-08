Hija de Marlene Favela derrite las redes con este gesto con su mamá por su cumpleaños La pequeña Bella conmovió con esta dedicatoria a la actriz en su día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 5 de agosto, Marlene Favela cumplió 46 años y lo hizo rodeada del amor de los suyos. Especialmente, el de su hija Bella, quien recientemente fue presentada a la iglesia en camino de la fe católica. La pequeña sorprendió a su mamá con un precioso detalle en este día que la actriz compartió emocionada con sus seguidores. Y es que, la princesa de la casa le cantó el cumpleaños a su mami, con instrumentos y todo. El video ha derretido el corazón de la artista y también las redes por exceso de ternura. Marlene y su hija Bella Marlene y su hija Bella | Credit: Marlene Favela: (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Bella/IG Con una gran sonrisa, Bella brindó a Marlene la mejor de las serenatas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por tantas y tantas muestras de cariño, ¡gracias a todos por hacer de este cumpleaños algo extraordinario! ¡Gracias a la vida que me lo ha dado todo! Gracias Dios por darme el más grande de los regalos, Bella, y a ti princesa, gracias por mi serenata al despertar y antes de irme a dormir TE AMO", escribió la actriz quien ya está confirmada como una de las protagonistas de la nueva versión de la novela, El maleficio. A ritmo de sus tambores de juguete, Bella cantó como los ángeles a su mami en esta nueva vuelta al sol. Sin duda, el regalo de cumpleaños más especial de todos para Marlene. ¡Muchísimas felicidades!



