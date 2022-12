Hija de Marlene Favela causa admiración tras realizar acto solidario Bella, la única hija de Marlene Favela, compartió con niños que menos tienen algunas cosas que les permitan tener un momento de felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aprovechando la época de Navidad, Marlene Favela quiere enseñarle a su hijita Bella lo importante que es compartir con quienes menos tienen algunas cosas que puedan darles un poco de felicidad, ayuda o apoyo. Así, la chiquilla entregó a otros niños ropa y juguetes. "Mi mamá dice que tenemos que regresar un poco de todas las bendiciones que ¡Dios nos regala! Así que estoy aprendiendo a regalar mis cositas, ojalá hagan felices a muchas niñas así como me hicieron feliz a mí. Gracias Diosito por cuidarnos y darnos tanto. Atentamente Bella", escribió Marlene Favela a nombre de Bella en la cuenta de Instagram de la nena. "¡¡¡Tiempo de dar y compartir!!! Felices fiestas a todos los niños del mundo". Acompañó este mensaje con dos videos donde se ve a la chiquita, muy sonriente, entregando bolsas con cosas. También se le ve conviviendo y abrazando a los niños a quienes les dio dichos presentes. Marlene Favela y su hija Bella Seely Credit: Instagram/@marlenefavela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La acción de la primogénita de la actriz causó una buena impresión en los cibernautas, quienes se pronunciaron al respecto. "No se imaginan cuantos niños del mundo, no recibieron regalos esta Navidad. Que linda labor"; "Esa princesa me hizo llorar de emoción. Dios sabe la necesidad que esos niños pueden tener y esa linda sonrisa es una bendición"; "¡Hermosura de niña! Lo mejor de todo es la educación que su mamá le está dando"; "Eres muy cariñosa, Bella. Estás muy contenta viendo a muchos niños", y "Ella estaba feliz de dar. Que linda; nunca olvidará esos momentos . Dios la bendiga. Feliz Navidad Bella", fueron algunos comentarios. Marlene Favela también recibió felicitaciones por enseñarse a Bella a compartir con otras personas. Ahora, ambas disfrutan de las fiestas decembrinas y se preparan para recibir el 2023.

