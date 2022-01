Bebés famosos del 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ashley graham da a luz a mellizos Credit: Ashley Graham/IG En lo que va del año la cigüeña ha visitado el hogar de Ashley Graham y su esposo, el director de cine Justin Ervin. Empezar galería Ashley Graham ashley graham da a luz a mellizos Credit: Ashley Graham/IG Ashley Graham le dio la bienvenida a sus gemelos el viernes 7 de enero. "Estamos muy emocionados de compartir que nuestros hijos ya están aquí. Unos bebés que han nacido en la mañana, muy temprano, a través de un parto natural en casa", escribió la modelo y presentadora de 34 años en su perfil de Instagram. Ashley y su pareja, el director de cine Justin Ervin, ya eran padres de Isaac, que el próximo 18 de enero cumplirá 2 años de edad. 1 de 1 Ver Todo Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

