¡El bebé de Pamela Silva cumple once meses y sus nuevas fotos te van a derretir! "¿Me puedes enviar esos cachetes con pan, por favor?" escribió bajo las bellas imágenes del pequeñín Elyangelica González de Despierta América. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay un bebé que derrite las redes, ese es el pequeño Ford. Los fans de Pamela Silva, su famosa mamá, son testigos de cómo crece día a día el bello bebé, a quien su progenitora regala constantes sesiones fotográficas para presumir al amor de su vida con total felicidad en sus cuentas de Internet. La periodista comparte siempre los avances del chiquitín, ya sea en sus clases de yoga para bebés o al celebrar cada "mesiversario"… Si así le celebra su mamá cada mes, ¿cómo irá a celebrar su cumpleaños? ¡Parece mentira que el pequeño Ford ya esté a punto de cumplir su primer añito! Así recordaba Pamela Silva la famosa foto que se tomó cuando estaba a punto de dar a luz, repitiendo idea, pero ahora con Ford en brazos en lugar de su pancita de nueves meses: "El tiempo vuela y cambia la vida. ¡Lo que hace un año de diferencia!", escribió esta enamorada mamá primeriza. Hoy el pequeño cumplió once meses y sus nuevas fotos derritieron a sus seguidores, incluyendo muchas celebridades que no pudieron dejar de comentar en el muro de la orgullosa mami: "Once meses de tenerte entre mis manos, mi amor. ¡Feliz cumplemés,hijo!". Ford Pamela Silva Image zoom Credit: IG Pamela Silva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Me puedes enviar esos cachetes con pan, por favor?" escribió bajo las bellas imágenes del pequeñín Elyangelica González de Despierta América; por su parte, Luz María Doria comentó: "Ya estoy vacunada. Necesito cita para ir a comérmelos a besos". Cuando el año pasado la periodista peruana celebró por primera vez el Día de las Mamás, éstas fueron las tiernas palabras que Pamela le regaló a Ford bajo una foto del recuerdo en la que la bella conductora se veía todavía embarazada. "Hijo, gracias por elegirme como tu madre. Desde que te tengo en mi vientre, siento que mi vida tiene un nuevo propósito. Ha sido un primer día de la madres inolvidable. ¡Te adoro Ford!" comentó entonces.

