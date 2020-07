"¡Una copia exacta a ti!". El bebé de Anahí sorprende por el increíble parecido a su mamá La actriz y cantante compartió una fotografía de su bebé de cinco meses y las redes se alborotaron por ser la viva imagen de la protagonista de Rebelde. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ser mamá se ha convertido para Anahí en el papel más importante y satisfactorio de su vida. Fue una de las estrellas internacionales más aplaudidas y queridas, una etapa que agradece y ha disfrutado, pero ahora su mejor desempeño es el de madre de Manuel y Emiliano. De vez en cuando nos conmueve y nos regala imágenes de sus dos príncipes con las que nos enamora de sus pequeñines. Este sábado la también cantante publicó una imagen de su hijo pequeño, a punto de cumplir seis meses, que ha impactado a sus seguidores. Y no solo por lo grande y precioso que está, sino por el impresionante parecido con su bella mamá. Tal es así que sus fans no han podido evitar comentar asombrados a la vez que encantados al ver la carita de Emi. "Me parezco a mi mamá, ¡bueno eso digo yo!", ha escrito entre risas la orgullosa mamá. A lo que sus seguidores no han dudado en comentar la instantánea del chiquitín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Manu y Emiliano son un copia exacta de ti", "Bendito sea tu útero", "Síii, es Any todo", "Qué precioso, tu gemelo", "Tan hermoso como tu madre", "Son idénticos a ti", escribieron tan solo una mínima parte de los muchos que comentaron la fotografía. Después de mostrarnos al bebé de la casa Anahí mostró a Manu, el mayor de los hermanos, dando ejemplo con su mascarilla. "Ojalá los adultos seamos cada vez más como ellos", escribió la integrante del famoso grupo musical Rebelde. ¡Gracias por el ejemplo pequeño!

