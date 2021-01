Close

Actriz de Harry Potter revela que su bebé de 11 semanas está hospitalizado con COVID-19 Jessie Cave reveló en un dramático post que su hijito Abraham "Bam" Benjamin se encuentra internado en una clínica británica. Aquí los detalles. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jessie Cave, la actriz que interpretó el personaje de Lavender Brown en la saga fílmica de Harry Potter, reveló este martes que su hijito de solo 11 semanas de nacido se encuentra ingresado en una clínica tras contraer COVID-19. La madre de tres hijos y de 33 años colgó un post en Instagram donde mostraba la cama de hospital de su recién nacido. Al frente de esta se observa una computadora portátil con el rostro de Boris Johnson, Primer Ministro Británico, pronunciando un discurso para anunciar nuevas y estrictas medidas de cuarentena para el país europeo. "Miré las noticias del encierro desde un cuarto de hospital aislado. Pobre bebé ha dado positivo a COVID", exclamó Cave en su desgarrador mensaje. "Él se encuentra bien pero estamos vigilándolo y cautelosos, afortunadamente". "La [nueva] variante del virus es súper potente y contagiosa así que espero que la gente realmente se cuide en las próximas semanas", afirmó la actriz que es pareja del comediante Alfie Brown. "Yo verdaderamente no quería que así diera comienzo el año nuevo de mi familia. Realmente no quería volver al hospital tan pronto después de este traumático parto", afirmó en referencia al nacimiento del bebé, el pasado 22 de octubre, al que calificó como una experiencia "aterradora y fuera de su control". Image zoom Credit: INSTAGRAM/@JESSIECAVE; DARREN GERRISH/WIREIMAGE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja tiene dos hijitos mayores, Margot, de 4 años, y Donnie, de 6. Según revelaciones de la propia actriz, el nacimiento de su hijo menor requirió que este fuera ingresado en la Unidad Neonatal del hospital donde nació, sin explicar más detalles. El Reino Unido se ha visto fuertemente afectado por una variante del coronavirus detectada hace algunas semanas y que además de ser mucho más contagiosa es también un mayor riesgo para los menores de 20 años, según afirman expertos. --- Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image Actriz de Harry Potter revela que su bebé de 11 semanas está hospitalizado con COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.