¡Qué ternura! Conoce a Emily, la bebé de 11 meses que cree que su nombre es "Alexa" ¡Para comérsela! La bebé no hace ni caso cuando alguien la llama por su nombre, pero cuando alguien dice Alexa... Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vivimos una era en que todo se ha vuelto digital y prácticamente echamos mano de asistentes como Siri y Alexa para cualquier tipo de duda o tarea en el hogar o la oficina. Por ello, no es de sorprender que hay niñitos que crecen casi casi han crecido pensando que Siri o Alexa son personas reales. Un caso mucho más extremo pero igualmente adorable ha ocurrido en la remota Isle of Man, en las islas británicas, donde una bebé de 11 meses ha crecido escuchando el nombre de Alexa tantas veces que ahora cree que ella se llama así. De acuerdo al diario The New York Post la menor, llamada Emily, y residente en el pueblo de Douglas, comenzó a escuchar los comandos al asistente de Google desde que tenía cinco meses de nacida, aproximadamente. Ahora cuando llaman a la bebé por su nombre no responde, solo hace caso cuando le dicen "Alexa". Para comprobarlo, los padres compartieron un video de la bebé quien al escuchar que alguien llama a una "Emily" no hace ningún caso. Pero al escuchar el nombre de Alexa...¡Mira el video que es divertidísimo! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de la bebé ha intentado corregir la reacción de la bebé diciéndole "No, tu nombre es Emily, no Alexa", como podemos comprobar en el video. Ahora solo les queda de dos sopas: O se deshacen de Alexa o le cambian el nombre a la bebé. ¡Qué lío!

