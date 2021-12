Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman bautizaron a su hijo Tadeo en una ceremonia inolvidable Los felices papás dieron el paso y celebraron el bautismo de su chiquitín de dos años y medio junto a sus familiares y seres queridos en un lugar de ensueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de semanas de preparación para que todo saliera perfecto, Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman han bautizado a su hijo Tadeo en una ceremonia soñada. Este viernes el chiquitín de 2 años y medio recibía el agua sagrada del bautismo en la bella localidad de Colima y rodeado de sus seres más queridos. La celebración reunió momentos mágicos de los que Jeff Kellerman, hermano de la orgullosa mamá, dejó constancia en las redes sociales. El lugar, la comida, el show de caballos y los mariachis fueron algunos de los ingredientes que hicieron de este día algo inolvidable. Pero fue, sin duda, Tadeo quien se llevó el protagonismo por lo feliz y guapísimo que estaba. Ferdinando Valencia Tadeo | Credit: IG/Jeff Kellerman Ferdinando Valencia Ferdinando Valencia y su familia en el bautismo de Tadeo | Credit: IG/Jeff Kellerman El rey de la casa se portó como un auténtico campeón y se dejó bautizar bajo las sonrisas de amor y emoción de sus atentos papis, quienes vivieron una jornada sumamente especial. La pareja reunió a sus seres queridos en un espacio abierto para festejar después un paso tan importante en la vida de su ya no tan bebé. Un festejo en el que no faltó de nada y sobraron las risas, la alegría y la unión familiar. Ferdinando Valencia Lugar del festejo del bautizo de Tadeo | Credit: IG/Jeff Kellerman Ferdinando Valencia Mariachis durante la celebración del bautizo de Tadeo | Credit: IG/Jeff Kellerman Ferdinando Valencia Show de caballos en el bautizo de Tadeo | Credit: IG/Jeff Kellerman La pareja celebró por todo lo alto este día dedicado a su gran amor y en el que, como cada día, también estuvo presente en sus corazones su otro hijo, Dante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pequeño falleció pocos meses después de su nacimiento en 2019, pero es una constante en las vidas de su hermano y sus padres, quienes siempre tienen recuerdos y palabras amorosas para él. "¡Como si fuera ayer es hoy que vives en mí! ¡Te extraño con toda mi alma! Solo él, que hoy te cuida ¡es capaz de entender cuánto! ¡Dante, te amo y te amaré eternamente! 2 AÑOS, nuestro ángel. Sé que algún día volveremos a nosotros", escribió el actor de Vencer el pasado en agosto, mes en el que el chiquitín partió al cielo en 2019. Seguro que desde el cielo él también festejó este gran día.

