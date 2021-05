Así fue el bautizo de Matías, el hijo de Jessica Carrillo La presentadora de Al rojo vivo (Telemundo), compartió todos los detalles del bautizo de su hijo Matías. Todas las fotos exclusivas ¡aquí! Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jessica Carrillo Bautizo - DO NOT REUSE Credit: Kike Flores Cada domingo Jessica Carrillo y su esposo Raúl Ángeles acudían a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en El Doral en Miami, Florida y pedían el milagro de ser padres. Cuando sus plegarias fueron escuchadas y Matías llegó a su vida, la pareja decidió agradecer a la virgen y bautizaron a su primogénito en dicho santuario rodeados de familiares y amigos el pasado fin de semana. "Matías estaba feliz, poniendo atención al padre, como si entendiera cada palabra de lo que decía", cuenta en exclusiva la presentadora de Al Rojo vivo (Telemundo) "Fue una ceremonia privada, por lo mismo que estamos en pandemia". En exclusiva, Carrillo dio detalles a People en Español de todo lo que sucedió en esta ceremonia en donde acudieron celebridades como el doctor Daniel Campos, Michelle Galván, Carlos Ponce, Chiquibaby entre otros. ¿Cómo fue que organizaste el bautizo? Uno siempre dice, lo quiero bautizar y no te das ni cuenta de toda la organización que hay que hacer a pesar de que fue una ceremonia íntima con mis amigos y familia más cercanos. Para la organización tuve que contratar ayuda por todos lados, porque en mi caso yo no sabía ni por dónde comenzar, todo ha sido nuevo para mí. Contraté a una chica que me fue dando ideas y preguntando a mis amigas. La madrina de Matías me ayudó mucho con la organización de todo y fui juntando los elementos. Quería que fuera algo lindo y simbólico para él que hubiese flores porque me encantan las orquídeas, siempre tengo en mi casa, y ese fue uno de los detallitos especiales que le di a cada una de las familias invitadas. Jessica Carrillo Bautizo - DO NOT REUSE Credit: Kike Flores "Quería que fuera algo lindo y simbólico para él que hubiese flores porque me encantan las orquídeas" Jessica Carrillo ¿Cuánto tiempo fue de planeación? Casi dos meses. ¿Por qué eligieron esa iglesia para bautizar a Matías? Es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del Doral y es la iglesia a la que nosotros vamos. Y cada domingo fui y le pedí a Dios que nos mandara a Matías, por eso fue muy bonito escoger esa iglesia, porque fue ahí en donde pedí a Dios el milagro y por fin me lo concedió. Y fue una ceremonia privada, por lo mismo que estamos en pandemia. Todo el mundo siguió el protocolo con mascarillas. Quería que fuera nuestro momento, con mi familia y allegados. Jessica Carrillo Bautizo - DO NOT REUSE Credit: Kike Flores "Fue una ceremonia privada, por lo mismo que estamos en pandemia. Todo el mundo siguió el protocolo con mascarillas. Quería que fuera nuestro momento, con mi familia y allegados" Jessica Carrillo ¿Cuántos invitados fueron? En total éramos como 30 personas. Fue pequeño, fueron mis amigos y mi familia más cercana, mi hermano de Las Vegas, mi cuñada con su familia de México [vinieron] también, y amigos. Chiquibaby con su esposo, Michelle Galván con su esposo. Carlos Ponce y Karina Banda, que de hecho [la recepción] la hicimos en casa de Carlos y Karina. Ellos fueron los padrinos del TK. También estuvo Rogelio Mora-Tagle, que es un gran amigo mío , el abogado Jorge Rivera, personas con las que convivo y las he hecho mi familia en Miami. ¿Quién fue el padrino? El doctor Campos fue el padrino de Matías. Durante el bautizo, ¿cuál fue el momento que te conmovió más a ti y a tu esposo? El ver a Matías, es un niño feliz, pero ese día desde que estaba en la iglesia, él estaba feliz, poniendo atención al padre, como si entendiera cada palabra de lo que decía, a pesar de que no durmió durante el día, a pesar de que él suele tomar tres siestas al día. Estaba pleno y feliz y se iba con todo el mundo. Todo el mundo quería agarrar al bebé, lo agarraban y él como si nada. Él no llora, es muy tranquilo, me conmovió mucho eso el verlo a él feliz y verlo de alguna manera que habíamos formado una familia en Miami. Los amigos son la familia que uno elige. Jessica Carrillo Bautizo - DO NOT REUSE Credit: Kike Flores "Matías es un niño feliz, pero ese día desde que estaba en la iglesia, él estaba feliz, poniendo atención al padre, como si entendiera cada palabra de lo que decía" Jessica carrillo ¿Tu mami pudo acompañarlos? No vino, no pudo venir. Después de la pérdida de tu papá, ¿cómo has vivido estos últimos meses? Esto fue algo que planee cuando mi papá vino, obviamente no está aquí para verlo todo, pero cada instante que hago cualquier cosa mi papá siempre está presente de alguna u otra forma. Jessica Carrillo Bautizo - DO NOT REUSE Credit: Kike Flores ¿Cómo ha sido tu rutina con Matías? Entre mi esposo y yo somos los cuidadores de Matías, somos papás y cuidadores, afortunadamente con la pandemia que nos permiten estar cierto tiempo en Telemundo, toda la mañana estoy trabajando desde mi casa, estoy en la computadora y cuando no tengo nada qué hacer en la computadora le dedico el 200% de estar con él, jugar con él. Cuando me voy al trabajo, mi esposo se queda con él y él lo cuida. Jessica Carrillo Bautizo - DO NOT REUSE Credit: Kike Flores ¿Cuáles son las cualidades que le ves a Matías? Él es una persona feliz y sonriente, es un bebé con sangre liviana, justo hoy empezó a gatear. Es tranquilo. Nos ha ayudado la rutina que le hemos puesto de que duerma toda la noche, eso nos ha ayudado muchísimo, es inquieto, le encanta aprender.

Así fue el bautizo de Matías, el hijo de Jessica Carrillo

