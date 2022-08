Así fue el bautizo de la hija de Stephanie Himonidis con Adamari López como madrina de lujo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Credit: Instagram Azucena Cierco A un año de su nacimiento, la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) –conocida por muchos como 'Chiquibaby'– y su esposo Gerardo López celebraron este domingo el bautizo de su hija Capri Blu. Mira aquí las imágenes. Empezar galería Bautizo de Capri Blu Himonidis Credit: Instagram Stephanie Himonidis El pasado 23 de agosto, Capri Blu, la hija de Stephanie Himonidis, la carismática copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo), cumplía su primer año de vida. "Hace un año que llegaste a nuestras vidas a llenarnos de alegría el corazón, que este sea el comienzo de una vida llena de felicidad", escribía entonces la conductora mexicana a través de su perfil de Instagram. Este domingo, apenas unos días más tarde, la pequeña recibió en Miami el sacramento del bautismo. Dos acontecimientos importantes en la vida de la bebé que sus orgullosos papás, Himonidis y Gerardo López, no dudaron en celebrar ayer por la puerta grande con una espectacular fiesta a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Madrina de lujo Himonidis Credit: Instagram Azucena Cierco Acompañada por su hija Alaïa, de 7 años, la carismática conductora puertorriqueña y compañera de Himonidis en hoy Día, Adamari López, tuvo un papel fundamental durante la ceremonia religiosa como madrina de Capri Blu. 2 de 8 Ver Todo Familia televisiva Himonidis Credit: Facebook Carlos Adyan Numerosos rostros de Telemundo, tanto del programa hoy Día como de otros espacios de la cadena, acompañaron a Himonidis en este día tan especial, entre ellos Héctor Sandarti, Quique Usales, Jessica Carrillo, Myrka Dellanos y Azucena Cierco. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bendito entre mujeres Adyan Credit: Instagram Carlos Adyan El joven conductor del programa En casa con Telemundo (Telemundo), Carlos Adyan, también estuvo presente en la celebración. "Con la madre y madrina de Capri Blu", escribió junto a esta foto que publicó en las redes sociales. 4 de 8 Ver Todo Emotivas palabras Himonidis Credit: Instagram Azucena Cierco "Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este día tan especial, cada uno de ustedes significa algo importante en nuestras vidas y agradecemos se hayan tomado el tiempo en un domingo para estar con Gerardo, conmigo y con Capri Blu. Hoy no solamente hacemos su bautismo sino también su primer año que, para nosotros, es algo muy especial", expresó Himonidis ante sus invitados. 5 de 8 Ver Todo La reina de la pista Adamari no paró de bailar en el bautizo de su ahijada, como prueba este video que se compartió a través del perfil de Instagram del programa hoy Día. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Comadres La presentadora de 51 años también lo dio todo en la pista de baile junto a su comadre Himonidis. El video habla por sí solo. 7 de 8 Ver Todo Madre e hija Adamari Credit: Instagram Alaïa Además de apoderarse de la pista de baile, Adamari se divirtió de lo lindo jugando con su hija en la piscina de bolas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

