Así lucen los hijos de la ex Miss Universo Bárbara Palacios

Bárbara Palacios
La venezolana de 55 años fue Miss Universo en 1986.

Su esposo
Palacios se casó con su esposo Víctor Manrique en 1988.

Sus hijos
La pareja tiene dos hijos: Diego Alfonso (izq.) y Víctor Tomás.

Víctor Tomás Manrique
Así como sus padres, el joven de 25 años, que se mantiene muy en forma, vive en Miami.

Viajero
A Víctor le encanta tomarse un tiempo para viajar.

Fotogénico
Su Instagram parece un photoshoot: nunca sale mal

Ama a los animales
A Víctor también le encanta compartir fotos con su perro, Steve.

Diego Alfonso Manrique
El joven de 21 años es el hijo más joven de Bárbara Palacios.

Un músico
Diego ha elegido una carrera en el mundo del entretenimiento.

Aventurero
Al igual que a su hermano, a Diego también le encanta viajar y vivir aventuras.

También ama a los animales
A Diego parece gustarle más los gatos.

Así lucen los hijos de la ex Miss Universo Bárbara Palacios

