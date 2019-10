Bárbara Coppel en Halloween: Trucos para pasarla bien con tus hijos La empresaria mexicana disfruta junto a su esposo Alejandro Hank y sus pequeños Amaïa, Bastien y Kilian de un divertido Halloween en San Diego, California. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La empresaria Bárbara Coppel es una de las mamás más feliz y orgullosa de presumir a sus hijos en las redes. ¡Y no nos extraña nada! Amaïa, Bastien y Kilian, los tres pequeños que tiene junto a su esposo, el guapérrimo torero Alejandro Hank, son unos muñecos que están para verlos y no cansarte de mirarlos. Image zoom Bárbara Coppel Esta simpática mujer mexicana nos comparte hoy sus trucos para pasar el Halloween más divertido junto a tus hijos. Image zoom Bárbara Coppel "Para mí este es el mejor tip que puedo darles a los papás en Halloween: ¡Que deben hacer un esfuerzo y disfrazarse! Los niños lo agradecen demasiado aunque no lo digan. Cuando Amaïa me ve disfrazada, me ama", asegura riendo. Image zoom Bárbara Coppel "No hay que regañarles mucho, más bien dejarlos que se embarren de dulce, total, es una vez al año y el disfraz se lava". Tiene toda la razón: Una vez al año no hace daño. Image zoom "Llevarlos temprano a trick or treat para que no se asusten con los disfraces de los adolescentes. En especial, si son chiquitos como mis hijos", dice Bárbara. Image zoom "No hay que volverse locos con los dulces, los míos son tan pequeñitos aún que con que se coman un par tienen suficientes y ellos la pasan igual de bien guardándolos para después. Hay que enseñarles que el hecho de que se los den no significa que se los tienen que comer todos". Y como eso no siempre funciona… "Mejor darles de comer muy sano el dia después de Halloween para compensar". Esta pareja de empresarios son viajeros por excelencia. Después de una fastuosa boda en Cabo San Lucas, Bárbara y Alejandro vivieron su primer año de casados en París, donde nació su primogénita. En la actualidad residen en San Diego, donde nacieron los dos pequeños con menos de un año de diferencia y ahora planean mudarse a España para vivir allí durante el próximo año. Advertisement

