Close

¿Tanto han crecido? Bárbara Bermudo comparte una foto de sus hijas y causan sensación La conductora mostró orgullosa a sus tres princesas en una fotografía que demuestra lo rápido que pasa el tiempo. "Nunca imaginé un amor tan perfecto". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tiempo vuela y los niños son la mejor prueba de ello. Parece que fue ayer cuando Bárbara Bermudo presentaba a las tres reinas de su casa y de su corazón, sus hijas Mía, Sofía y Camila. La conductora puertorriqueña presumió de sus amores en sus redes sociales con una sesión de fotos donde se puede apreciar las bellas mujercitas en las que se han convertido. "Nunca imaginé un amor tan perfecto.... llenan mi corazón de felicidad. ¡Cada día más orgullosos de ellas! Muchos de ustedes que me vieron con las tres embarazada, que rápido crecen", escribió la feliz mamá. Desde que la periodista se alejara de la televisión tras su salida de Univision en 2017 su principal trabajo ha sido cuidarlas y centrarse en su educación. Desde entonces sus apariciones en la pantalla chicas son contadas pero todo por una buena causa: criar a unas hijas rodeadas del calor de su mamá. Un papel que le llena de satisfacción y que grita a los cuatro vientos. Tanto Bárbara como su esposo Mario Andrés Moreno viven por y para ellas y aprovechan su tiempo libre para disfrutar de esos momentos tan únicos en familia que no vuelven. Esta sesión de fotos de las chicas de la casa ha causado una gran sensación en las redes. Sus seguidores han sido testigos de la transformación de las ya no tan chiquitinas a las que han dedicado un sinfín de piropos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Todas las conocí en las redes sociales desde que los papis se casaron. Admiro mucho la bella familia que tienen", "Qué gran bendición tener a tus hijas", "Es un amor perfecto que crece cada día más", "Son superhermosas", añadieron algunos de sus fans de toda la vida. Sin duda, el mejor 'trabajo' de Bárbara. ¡Felicidades por ello!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Tanto han crecido? Bárbara Bermudo comparte una foto de sus hijas y causan sensación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.