Bárbara Bermudo comparte conmovida la lección de vida que les ha dado su hija Sofía La periodista mostró un video de su pequeña que dejó atónitos a sus seguidores. Con apenas 6 años, esta princesa ha emocionado a sus papis enormemente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mila, Camila y Sofía son las tres princesas de Bárbara Bermudo. A menudo la periodista comparte momentos entrañables de ellas que emocionan y aportan felicidad a quienes la siguen en las redes sociales. Esta semana ocurría algo conmovedor tras una publicación muy especial que la puertorriqueña mostró hace días. La protagonista es su pequeña Sofía, quien con apenas 6 añitos ha dado una lección de fe y vida a todos. Bárbara grabó a su pequeña durante un momento de esos que se quedan grabados por siempre en el corazón. Un gesto que empezó a hacer cuando apenas tenía 3 años y que se ha mantenido a través del tiempo. Orgullosa, la que fuera co-presentadora de Primer Impacto en Univision, quiso que todos fueran partícipes de un momento tan lleno de armonía, inocencia y mucho amor. "Lo que me hace feliz y me llena de gozo… Cuando tenía 3 años sorprendí a Sofía con los brazos en alto alabando frente al televisor, 3 años después la encontré así", escribió la mamá con el corazón lleno de dicha. La familia Bermudo-Moreno practica la fe en Dios, siempre presente en sus oraciones y sus vidas. Algo que la pequeña ha absorbido y hace con una intención llena de la inocencia y belleza de un niño. El ejemplo lo tiene en casa "Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de Él", escribió junto a estas entrañables imágenes. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo | Credit: IG/Las hermanas Moreno La grabación compartida por Bárbara llegó tanto a los corazones de la gente, que así se lo hizo saber a Sofía, quien no dudó en saludar a todos y regalarles su bonita sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llega Acción de gracias y la Navidad, dos festejos que esperan con emoción para dar las gracias por ese amor infinito y las bendiciones que les llueven. Para esta etapa tan especial del año, la conductora ya tiene su casa preparada para recibirla. Bárbara hizo este tour por varios rincones de su hogar para mostrar cómo ha quedado la decoración con simples a la vez que elegantes adornos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bárbara Bermudo comparte conmovida la lección de vida que les ha dado su hija Sofía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.