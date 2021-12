¡Baby Gennaro eligió el árbol de Navidad de la casa de Francisca! Francisca compartió con sus seguidores el momento en que fueron a buscar junto a toda la familia el árbol de Navidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca y Gennaro Francisca y Gennaro | Credit: Gennaro Zampogna/Instagram Esta es la primera Navidad que vivirá Francisca al lado de su pequeño Gennaro, que llegó al mundo el pasado julio. Por tanto, su mami no quería dejar pasar por alto estas celebraciones e hizo que el bebé escogiera el árbol de Navidad con que adornarán la casa durante las festividades. La presentadora de Despierta America (Univisión) compartió con sus seguidores el momento en que fueron a buscar junto a toda la familia los adornos navideños. "¡¡¡Gennaro eligió su primer arbolito de Navidad y toda la familia lo acompañó!!! Qué emoción, ahora nos vamos a casa a decorarlo. ¿Quiénes como yo apenas van hacer el árbol? No es diciembre y ya siento que estoy tarde ", dijo la conductora dominicana. Finalmente eligieron el árbol de Navidad más grande "porque nuestro piccolino se merece lo mejor", aseguró la dominicana. "¿Te gusta mi amor?, ¿te gusta tu primer árbol?", le preguntó al pequeño. "Hay que decorar, falta mucho trabajo por hacer". Francisca contó que mientras estaban comprando el árbol, varias personas reconocieron a Gennaro y se enternecieron con él. "La gente conoció a Gennaro... Lástima que a mí nadie me conoció", dijo. "Pero conocieron a mi hijo, que es lo más importante". Francisca y Gennaro Francisca y Gennaro | Credit: Gennaro Zampogna/Instagram Pero esta no es la única celebración el bebé Gennaro por estos días, ya que también fue protagonista del Día de Acción de Gracias junto a su familia. "La pasé genial en mi primera celebración de Thanksgiving. Vean la segunda foto mi papá me sirvió la mejor parte del pavo, pero me dormí antes de comérmelo", postearon en su cuenta oficial de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que Francisca y su esposo Francesco Zampogna están disfrutando a lo grande de esta etapa de su bebé de tan solo cinco meses. Hace unos días Gennaro hizo su debut televisivo, cuando visitó por primera ve el estudio de Despierta América.

