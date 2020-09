Azucena Cierco y su inspiradora historia como mamá soltera: "Aprendí a no depender de nadie" La periodista de Telemundo ha tenido que sacar adelante sola a su hijo Santi, de 15 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Azucena Cierco se ha ganado a pulso ser una de las periodistas más reconocidas de la televisión hispana, pero muy pocos saben que en cuanto se apagan las cámaras y regresa a su casa se convierte en una amorosa mamá que se desvive por sacar adelante a su hijo Santi. "Él es el amor más grande que he conocido, el verdadero amor incondicional, puro, trasparente, que me enseña a vivir y a ser mejor cada día, que me da fuerzas cuando me siento vencida y me da el motivo más poderoso para sonreír cada mañana", escribía días atrás la conductora mexicana en Instagram con motivo del cumpleaños número 15 de su primogénito. Como tantas otras mujeres que al igual que ella no tienen una pareja a su lado que les ayude en el camino, Azucena ha tenido que esforzarse el doble para poder criar a su hijo. "Soy una mamá exitosa a pesar de ser una mamá soltera y de no tener un compañero a mi lado para salir adelante cuando se trata de los temas de mi hijo. Y soy exitosa porque aprendí a no depender de nadie", reconoció la periodista en una reciente charla que llevó a cabo durante un live con su compañera de Al rojo vivo (Telemundo), Rebeka Smyth. "Yo resuelvo mi vida, yo resuelvo su vida y no espero nada de nadie, entonces si su papá puede venir y compartir con nosotros un almuerzo somos los más felices del mundo pero ya no le exijo, si su papá puede aportar algo qué bueno, qué maravilloso, pero si no no se lo exijo ni se lo reclamo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como nunca antes, Azucena, quien tiene algo más de 120 mil seguidores en Instagram, habló de lo difícil que es ser madre soltera, especialmente de un hijo varón. "Hay muchos retos empezando por el hecho de que somos mujeres y no conocemos el cuerpo en detalle de los varones; entonces, por ejemplo, el día en el que le salió el bigote yo decía ‘ahora cómo le explico que se tiene que rasurar el bigote porque parece Cantinflas'", contó. Pero, sin duda, lo más duro para Azucena ha sido no contar con el apoyo de una pareja en los momentos en los que su hijo se accidenta o se enferma y necesita de sus cuidados. "Estos momentos en los que de pronto, por ejemplo, estamos trabajando, llaman a tu teléfono y tu hijo te dice ‘tuve un accidente’ y tienes que salir corriendo y no tienes cómo apoyarte. Yo creo que ahí es donde digo ‘ay Diosito por favor'", se sinceró la periodista.

Azucena Cierco y su inspiradora historia como mamá soltera: "Aprendí a no depender de nadie"

