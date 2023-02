Aylen Del Toro ya es mamá: "Mi lentejita ha venido a traer la mayor de las alegrías a mi vida" La periodista Aylen Del Toro y su esposo Sebastián Jaume dieron la bienvenida a su hijo Bastian. ¡Bienvenido al mundo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylen Del Toro, Bastian Jaume Credit: Media Concepts PR Fue el 25 de enero que Aylen Del Toro inició contracciones justo antes de irse a la cama. "Ya me iba a dormir pues al día siguiente iba a presentar varios programas en Univisión", cuenta en exclusiva a People en español la cubanomexicana. "Y el primero empezaba muy temprano así que tenía que estar en maquillaje del canal a las 5 am". En vez de llegar a la televisora, Del Toro fue a parar al hospital. "Emocionada y nerviosa desperté a mi esposo, quien en shock y con una sonrisa enorme me abrazó", cuenta emocionada. "[Él] se dispuso a alistar los detalles de la maravilla que estaba por llegar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la felicidad a flor de piel, la periodista y su pareja Sebastián Jaume llegaron al nosocomio para recibir a su primogénito con los brazos abiertos. "Intentamos parto natural pero después de más 15 horas y un bebé grande el doctor decidió que fuera cesárea", dijo. Aylen Del Toro, Bastian Jaume Credit: Media Concepts PR La cirugía fue todo un éxito y Del Toro y Jaume dieron la bienvenida a un hermoso bebé. "Gracias a Dios tanto Bastian como yo nos encontramos muy bien", asegura la presentadora del noticiero Prime Time de 24/ 7 de lunes a viernes en VIX. "Sanos e inmensamente felices". Aylen Del Toro, Bastian Jaume Credit: Media Concepts PR E inundados de amor. " Todos me habían dicho que iba a sentir el amor y la ternura más grande del mundo", confiesa la también presentadora de Despierta América (Univision). "Hoy sólo puedo decir que todo eso se queda corto al momento de ver a tu bebé por primera vez, olerlo, cargarlo, besaro", y agrega emocionada. "Mi lentejita, -como le decimos de cariño al bebé desde que me enteré que estaba embarazada-, ha venido a traer la mayor de las alegrías a mi vida".

