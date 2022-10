Aylen Del Toro será mamá de un niño. "Bastian se espera para febrero" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Aylen del Toro Credit: Cortesía de Mediaconcepts PR París fue la ciudad elegida por la periodista cubanomexicana Aylen Del Toro y su esposo Sebastian para desvelar el sexo de su bebé. "Decidimos llenar de magia el momento [de saber el sexo del bebé] como un homenaje al papá de Sebas que es francés", dijo en excluisva la presentadora del noticiero Prime Time de 24/ 7 de lunes a Viernes en VIX. Empezar galería Bendita noticia Aylen del Toro Credit: Cortesía de Mediaconcepts PR Fue en junio cuando la también presentadora de Despierta América (Univision) y su esposo recibieron la noticia de que se convertirían en padres. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio La cajita Aylen del Toro Credit: Cortesía de Mediaconcepts PR La tía de Del Toro era la única que sabía el sexo del bebé. Antes se salir de Míami, Tata, - como la llaman de cariño- les regaló una cajita plateada, en el interior estaba el secreto más anhelado por todos. La cajita fue recorriendo Europa junto a los papás, abuelos y tíos, quienes le tomaban foto en cada ciudad que visitaban. "Durante todos estos meses previos, el bebé fue llamado cariñosamente 'Lentejita'", cuenta Aylen. 2 de 8 Ver Todo Es un niño Aylen del Toro Credit: Cortesía de Mediaconcepts PR Con motivo del cumpleaños 60 de sus padres, la presentadora y su familia organizaron un viaje a Europa y decidieron que París sería la ciudad en donde se enterarían del sexo de su bebé. "Sentimos que no había mejor lugar que desvelar el sexo del bebé que en la tierra de su abuelo paterno, [quien ya falleció]", explicó la periodista. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Amigos y familia Aylen del Toro Credit: Cortesía de Mediaconcepts PR Familia y amigos de la pareja viajaron para el gran día y gozaron de picnic a las faldas de la torre Eiffel. 4 de 8 Ver Todo Qué felicidad Aylen del Toro Credit: Cortesía de Mediaconcepts PR Tras hacer algunas dinámicas y disfrutar del picnic se abrió la tan querida cajita viajera. 5 de 8 Ver Todo Te siento amor mío Aylen del Toro Credit: Cortesía de Mediaconcepts PR "Las primeras pataditas del bebé las sentí en un show de flamenco", cuenta la periodista quien ama México. "Me emocioné mucho pues yo bailaba flamenco de chavita". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bastian Aylen del Toro Credit: Cortesía de Mediaconcepts PR "Un hermoso bebé que vendrá a alegrar aún más la familia Jaume Del Toro", dice feliz Del Toro. "La dulce llegada de Bastian se espera para febrero del 2023". 7 de 8 Ver Todo ¿Más nenes? Aylen del Toro Credit: Cortesía de Mediaconcepts PR "De niña siempre dije que [quería] tres [niños] pero vamos a ver cómo nos va con el primero", dice Del Toro. "Al menos un hermanito o hermanita para Bastian sí nos gustaría pues los dos tenemos hermanos y nos llevamos padrísimo con ellos". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

