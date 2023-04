Exclusiva: Aylen del Toro habla de su regreso a Univision tras dar a luz a su bebé La presentadora Aylen del Toro habla en exclusiva de su bebé Bastian, su recuperación posparto y su regreso a la pantalla de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylen del Toro Credit: Cortesía de Aylen del Toro/ Blanca Tellería PR Aylen del Toro regresó a la pantalla de Univision tras dar a luz a su hijo Bastian. "Me sentí muy querida y apapachada por todos mis colegas", dice la copresentadora del Noticiero Univision Edición Digital y de Noticias Univision 24/ 7 en VIX. "Yo amo mi trabajo y sin duda, esta ha sido la pausa profesional más larga que he tenido, así que la emoción fue de nuevo como el primer día", cuenta en exclusiva a People en Español. "Es increíble cómo aún después de pasar meses sin pisar un set al volverme a parar delante de las cámaras se hizo la magia y todo volvió a fluir, fue como si no hubiera pasado el tiempo". Pura magia es lo que tiene la periodista cubanomexicana en casa. "Bastian, mi lentejita, como le decimos de cariño desde que supimos que estaba en mi panza, me inspira y motiva a cada día a dar lo mejor de mi", dice sobre su hijo, fruto de su matrimonio con Sebastián Jaume. "Por él siento una mezcla de el amor —el más grande e incondicional que existe— con una gran dosis de ternura. ¡Lo veo y se me salen las lágrimas de amor!". Su bebé es su mayor inspiración. "Él me hace querer ser cada día más plena, más feliz, más alegre y trasmitirle sólo paz y amor en este camino que comienza". Aylen del Toro Credit: Cortesía de Aylen del Toro/ Blanca Tellería PR Su hijo nació el 26 de enero del 2023. "Todo pintaba a qué iba a ser un parto sumamente fácil y rápido. Dilaté al máximo en tan sólo 5 horas, el bebé estaba en posición, toda la familia corrió al hospital porque en teoría iba a nacer en un lapso de 1 o 2 horas", recuerda ella. "Y total, 17 horas después acabamos en cesárea porque aunque dilaté el bebé no llegó a descender lo suficiente y mi doctor decidió que lo mejor era hacer una cesárea para cuidarnos al bebé y a mi". Afortunadamente ambos están saludables. "Obviamente estaba muy inflamada los primeros días, incluso semanas, y con dolor de espalda, pero la realidad es que me recuperé bastante rápido", dice la presentadora, quien no experimentó cambios de ánimo, ni la llamada depresión posparto o baby blues. Aylen del Toro Credit: Cortesía de Aylen del Toro/ Blanca Tellería PR "Desde que me enteré que estaba embarazada averigüe mucho sobre el tema para tener herramientas por si yo llega a vivirlo, pero afortunadamente no fue el caso", dice Del Toro, que ofrece un consejo a otras mamás recién paridas que puedan sentirse así. "Si tú que me estás leyendo, notas algo raro en ti después de que tuviste a tu bebé no dejes de pedir ayuda. Es algo completamente normal y gracias a Dios ya no se ve como un tabú y si se atiende a tiempo tiene solución, pero es importantísimo expresar cómo te sientes", dice. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aylen del Toro Credit: Cortesía de Aylen Del Toro/ Blanca Tellería PR La conexión con su hijo es única. "Desde que estaba embarazada me hacía mucha ilusión el saber que a todas partes que fuera tendría su compañía y así ha sido. Me encanta llevármelo al parque, ir por un té, dar la vuelta juntos, mostrarle todo lo que amo", dice sobre su hijo. "El otro día lo llevamos por primera vez a un museo y yo estaba fascinada viendo su carita descubriendo el mundo", dice la mamá primeriza. El pequeño Bastian pronto será un trotamundos como sus padres. "A mi esposo y a mi nos encanta viajar y probar la gastronomía de todos los sitios, no veo la hora de poder empezar a hacerlo ahora también con nuestro bebé", dice Del Toro. Aylen del Toro Credit: Cortesía de Aylen del Toro/ Blanca Tellería PR La presentadora revela qué la ha ayudado a recuperar su figura. "Aún no la he recuperado al 100, me faltan unas 4 libras para llegar al peso que tenía cuando quedé embarazada, pero la realidad es que lo que siento que más me ha ayudado es la lactancia", dice. "También voy a masajes linfáticos una vez por semana, y un mes antes de volver al trabajo le bajé al consumo de carbohidratos y azúcares". El apoyo de sus padres y su esposo ha sido esencial. "Mi esposo está vuelto loco de amor por su bebé. Cada vez que se va a trabajar se despide mil veces de él y Bastian le lanza sonrisas que obviamente le hacen más difícil la despedida", cuenta risueña. "Mis papás también han sido una ayuda increíble en estos meses y desde que supieron que estaba embarazada han estado ahí cerquita, siempre cuidándonos, ayúdanos en lo que haga falta, hasta se han quedado a dormir en nuestra casa para ayudarnos con las madrugadas", cuenta Del Toro. "Están felices con el nieto al igual que mi hermano, mis abuelos, mis primos, tíos. ¡Todos! Sin duda, es un bebé muy bendecido pues llegó a una familia que lo ama". ¿Qué consejos tiene para otras mamás trabajadoras? "A todas aquellas mamás que estén a punto de regresar al trabajo, traten de hacerlo un viernes pues de esa manera es sólo un día el que te separas tanto tiempo de tu bebé y así vuelves a estar el fin de semana junto a el todo el tiempo", recomienda Del Toro. "Al hacerlo de esta manera psicológicamente no es tanto el impacto ni para el peque ni para ti, y así ya el lunes siguiente sabes cómo estará tu nueva dinámica y rutina y te será un poco más fácil la adaptación/ El otro es disfruten cada segundito, abracen y apapachen mucho a su bebé porque el tiempo se pasa volando y esta etapa, aunque es difícil por las madrugadas y los desvelos es increíblemente hermosa". ¿Cómo celebrará su primer Día de las madres? "Lo más seguro es que nos reunamos con mi mamá, mi abuela, mi tía y el resto de la familia en alguna casa y festejemos haciendo un asado, metiéndonos a la piscina y estando en familia", cuenta Del Toro. "Sin duda será un día muy especial pues además de ser mi primer día de las madres, para ellas también es el primero siendo abuela, bisabuela, todas con títulos nuevos gracias a Bas".

