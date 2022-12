¡Así fue el increíble baby shower de Aylen Del Toro! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería NO REUSE - Aylen Del Toro Baby Shower TOUT Credit: Dickson Manrique/@vcoproductions360 La periodista Aylen Del Toro y su esposo Sebastián Jaume no pueden estar más felices. Luego de que supieran que se convertirían en padres de un bebé, la pareja no ha dejado de festejar cada uno de los días de su dulce espera. Su más reciente celebración: un hermoso baby shower en CASA BEA Miami, en el que estuvieron rodeados de todos sus seres queridos. ¡Mira las hermosas fotos! Empezar galería A la espera de Bastian Aylen Del Toro Baby Shower Credit: Dickson Manrique/@vcoproductions360 La familia del pequeño Bastian no ve el día de conocerlo. Mientras llega ese día, prepararon una fiesta especial que simuló un safari al aire libre con leones y jirafas de color verdes y azules que hicieron la celebración muy tierna y elegante a la vez. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Los manjares Aylen Del Toro Baby Shower Credit: Dickson Manrique/@vcoproductions360 Los invitados de la periodista cubanomexicana degustaron de un bufet con deliciosos postres, vegetales, sandwiches, frutas, yogures griegos con granola, ensalada de pollo al curry, bagels de salmón, quesos frescos, y waffles, entre otras exquisiteces. 2 de 8 Ver Todo Los invitados Aylen Del Toro Baby Shower Credit: Dickson Manrique/@vcoproductions360 A la fiesta asistieron unas 60 personas, entre ellos el padre de la periodista, su abuelo, su hermano, sus tíos y sus compañeros de Univisión. ¡El amor se nota en cada una de las fotos de la celebración! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rifas y más sorpresas Aylen Del Toro Baby Shower Credit: Dickson Manrique/@vcoproductions360 Por si fuera poco, los invitados participaron en una rifa de pañales, juegos de lotería mexicana, y hasta midieron el tamaño de la barriguita de la periodista de Univision. 4 de 8 Ver Todo ¡Juego de biberones! Aylen Del Toro Baby Shower Credit: Dickson Manrique/@vcoproductions360 Entre los juegos típicos de estas celebraciones estuvo el de los biberones, donde unos adultos cargaban a otros y le daban un biberón para tomar; el ganador se llevaba un premio. ¡Sin dudas fue de lo más divertido! 5 de 8 Ver Todo Una pareja feliz Aylen Del Toro Baby Shower Credit: Dickson Manrique/@vcoproductions360 El futuro padre disfrutó a lo grande del baby shower de su retoño, quien llegará en febrero. Y se le vio más que enamorado de Del Toro, a quien llenó de mimos en la fiesta. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bendiciones y buenas vibras Aylen Del Toro Baby Shower Credit: Dickson Manrique/@vcoproductions360 Uno de los momentos más lindos de la jornada fue el llamado "baby blessing". Durante el ritual, todos los invitados se situaron alrededor de una vela y flores, y a través de una meditación le dedicaron unas palabras a los futuros padres y bebé. 7 de 8 Ver Todo ¿Bastian tendrá hermanitos? Aylen Del Toro Baby Shower Credit: Dickson Manrique/@vcoproductions360 La también presentadora de Despierta América está cumpliendo uno de sus más preciados sueños, y no duda en regalarle un hermanito a su pequeño. "De niña siempre dije que [quería] tres [niños] pero vamos a ver cómo nos va con el primero", dijo recientemente Del Toro. "Al menos un hermanito o hermanita para Bastian sí nos gustaría pues los dos tenemos hermanos y nos llevamos padrísimo con ellos". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

