Astrid Rivera se emociona hasta las lágrimas en Despierta América: "¡Ay no era así!" La comunicadora tuvo una razón de peso para romper a llorar y emocionar a todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves, Despierta América vivió momentos muy emotivos en su show. El mañanero de Univision sorprendió a la audiencia con un programa que jamás olvidarán. Con motivo del día de de llevar a los hijos al trabajo, varios de sus presentadores y trabajadores del espacio así lo hicieron y el resultado fue una bomba de amor puro. Todos ellos vivieron momentos entrañables pero, sin duda, una de las que más se emocionó por lo vivido fue Astrid Rivera, quien acudió a Univision con sus tres grandes amores, Gio, Lía y Luca. Con todos lo pasó en grande, pero fue el mediano quien la dejó sin palabras en un momento entre entre bambalinas que quedó registrado frente a las cámaras y en el corazón de la puetorriqueña. Astrid Rivera Astrid Rivera se emociona en Despierta América | Credit: Mezcalent Luca tenía que hacerle una pregunta a su mamá. Ella lo sabía. Lo que ni remotamente se imaginaba es que esa cuestión de su hijo iba a ser una de las más tiernas del mundo. Así que, fue inevitable no derramar unas lagrimitas ante la preciosa duda de su ya no tan pequeñín. "¿Qué fue lo primero que pensaste cuando me viste en tu panza?", le preguntó su nene con toda la ternura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y ahí es que Astrid se derritió. "Ay, por qué me tienes que hacer... no me vas a hacer llorar", comenzó la conductora puertorriqueña ya con los ojos empañados. "Lo primero que yo pensé cuando yo lo vi en mi panza, yo lloré mucho de la emoción, mucho, mucho... ¡Ay, no era así!", prosiguió con lagrimitas de felicidad en los ojos. Además de ella, otras famosas y mamás también se emocionaron al ver este bonito momento entre madre e hijo. "Lo más hermoso de tu vida, familia", escribió Zuleyka Rivera. "Qué hermosura, se me aguaron los ojos", añadió Dayanara Torres. Un instante que quedará por siempre en su recuerdo y al que se sumaron otros muchos llenos de risas, alegría, diversión y pura dicha durante esta edición tan especial y bonita del show. Los niños fueron la noticia y repartieron esa ilusión tan suya y tan necesaria en la vida.

