¡Qué emoción! ¡Hoy la hermosa Jessica Carrillo compartió con nosotros en exclusiva y en directo uno de los momentos más increíbles de su vida! Quiso averiguar en la compañía de People en Español la primicia de saber si el bebé que esperan ella y su esposo, Raúl, sería niño o niña. Frente a todos los pronósticos que apuntaban a que el bebé iba a ser niña, al romperse la piñata el confeti salió azul… ¡Es niño!

Pese a estar lejos de sus amigos y sus seres queridos, esta televisiva pareja estaba feliz de contar con las redes y las nuevas tecnologías para que todos desde sus casas pudieran vivir con ellos este importante instante en su familia. Momentos después de terminar su en vivo en nuestro Facebook Page, conversamos con Jessica Carrillo para celebrar una vez más la feliz noticia de la próxima llegada de su varoncito.

– Jessica, ¿por qué estaban bromeando tú y tu esposo acerca de que en ningún caso el bebé se llamará Raúl?

– ¡Porque así se llaman mi esposo y mi suegro!, –exclama riendo-. Desde el día uno mi suegro dijo: “¡Va a ser niño y se va a llamar Raúl!”. Le dije: “¡No, por favor, Raúl no!, ¡otro Raúl en la familia no!”. Hemos bromeado mucho en casa sobre ello. Además, aquí en Estados Unidos nadie sabe decir Raúl, dicen algo raro, siempre le pasó a mi marido. El es José Raúl y como todos lo decían mal, un día de plano dijo: “My name is José” y se acabó el problema. Si viviéramos en México, quizá sería deferente.

– De los otros nombres que han barajado ¿cuál les gusta más?

– Teníamos muchos… Diego nos gusta, a mi me gusta Ian o Liam… Aunque el que me encanta y tengo que convencer a mi marido, es el nombre de Samuel porque significa regalo de Dios. Es un nombre que desde que supe que estaba embarazada, yo dije: si es niño quiero que se llame así. ¡Veremos la combinación, porque tenemos que elegir uno cada uno!

– De momento entonces todo apunta a Samuel Raúl…

– ¡Ay Dios mío! –exclama riendo.

– ¿Qué pasó por tu corazón cuando viste el color azul salir de la piñata?

– Otro de los momentos más emocionantes sin duda de mi vida, después de enterarme que estaba embarazada. Sabes que el bebé está dentro, pero no saber si era niño o niña, ahora es diferente, estoy emocionadísima. Estamos súper contentos.

– ¿Qué valores te gustaría inculcarle a tu hijo?

– Creo que de los valores más importantes que quiero que aprenda desde niño es el respeto, no sólo a la mujer, sino al ser humano en general, hacia todo y todos. El amor a todas las cosas, el amor al prójimo y el amor a sí mismo.

– ¿Cómo estás preparando el parto? ¿Te asusta ser mamá primeriza?

– No, no me asusta. Obviamente, con todo lo que está pasando ahora con el coronavirus y las limitaciones de los hospitales, quizá el papá no pueda entrar en el parto… Muchas mujeres están viendo la posibilidad de dar a luz en casa, yo no soy una de ellas. Yo quiero hacerlo en el hospital y si no puede entrar mi esposo, que sea lo que Dios quiera, nosotros acataremos las órdenes que haya en ese momento. Pero no me atrevería nunca a tenerlo en casa, para serte honesta, me daría miedo que surgieran complicaciones y no estar en un hospital. Respeto muchísimo a las mujeres que lo hacen así, es una decisión muy personal y cada quien se conoce y sabe lo que quiere. En mi caso, quiero a los médicos alrededor mío.

– Sales de cuentas en…

– ¡En septiembre! ¡Va a ser un bebé muy mexicano, muy patrio! –dice riendo.

Y antes de despedirse nos recuerda: “Muchas bendiciones y gracias a todo el equipo de People en Español por sus atenciones. ¡Me encantó haber compartido esta noticia con Vds.”!

¡Gracias a ti por compartir este lindo momento con nuestros lectores! Muchas bendiciones también para tu hermosa familia.