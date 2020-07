Así se encuentra el hijo de Naya Rivera, la actriz desaparecida bajo el agua Todos los ojos están puestos en su hijito de cuatro años. Esto es lo que está pasando con Josey Dorsey, el único testigo de la tragedia, 24 horas después. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La búsqueda del cuerpo de Naya Rivera, estrella de Glee, continúa bajo las aguas de Lake Piru, California, más de veinticuatro horas después de su desaparición. Una tragedia que estremeció a Hollywood desde ayer, cuando el hijo de la actriz de cuatro añitos fue encontrado solo y dormido en mitad del lago, dentro de la barquita que rentó su mamá, desaparecida del mapa por arte de magia y sin dejar rastro. Las autoridades sospechan que la actriz pereció ahogada en un lago que ya tiene un oscuro historial de muertes por su peligrosidad: a plena luz del día hay menos de un pie de visibilidad en el agua, y árboles y plantas pueden enredar al mejor nadador y atraparlo. “Si el cuerpo está enredado con algo bajo las aguas, puede que nunca ascienda a la superficie”, explicó el sargento Kevin Donoghue. Image zoom Paul Morigi/WireImage Un equipo de más de cien personas se encuentra colaborando para encontrar los restos de la mamá del pequeño Josey Dorsey. Según reportaron las autoridades, el niño se encuentra en perfecto estado de salud y la mañana del jueves fue visto en brazos de su papá y ex de la actriz, el actor Ryan Dorsey, saliendo del domicilio de este en la ciudad de Los Ángeles, según apunta la anglosajona People. Image zoom Gregg DeGuire/WireImage “La familia está viviendo unos momentos muy traumáticos”, aseguró el sheriff de Ventura County a Los Angeles Times. Otros medios afirman que los seres queridos de la actriz se encuentran incrédulos y atónitos frente al horrible suceso. “Parece que todo ha sido fruto de un terrible accidente”, dijo añadiendo que no había indicios de ningún acto criminal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todos los ojos están puestos ahora en el pequeño de cuatro años, único testigo de la tragedia. Al parecer, Josey le dijo a las autoridades que su mamá se había ido a nadar y no había vuelto. No saben cuánto tiempo estuvo dormido y los policías confesaron, como es obvio, que interrogar a un niño de cuatro años no era tarea fácil. Mientras, el mundo continúa pendiente del desenlace de este trágico suceso. De encontrar el cuerpo, una autopsia podría revelar las causas de la presunta muerte de la víctima. Nuestros corazones están con las familias afectadas por este desgarrador suceso.

