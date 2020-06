¡Esta fue la reacción de Ximena Duque al ver el arete que se ha puesto su hijo Cristan! El joven de 16 años sorprendió a su madre con esta "travesura" de adolescente y la empresaria no ocultó su malestar por su decisión. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De sobra es sabido que Ximena Duque es una mamá flexible, comprensible y moderna. Sus hijos, Cristan y Luna, son unos angelitos y tiene todos los motivos del mundo para estar encantada con ellos. Pero como la perfección no existe, la actriz y empresaria confesó no estar del todo contenta con la última decisión del adolescente. El joven de 16 años llegó a casa con una nueva adquisición, ¡un pendiente en la oreja! Generosa como siempre, la colombiana compartió cómo fue el momento como madre de enfrentar esa situación. "¿Y esos aretes?", le preguntó. "¿No te gustan?", le contestó Cristan. Ximena no tuvo reparo en responderle de inmediato. "¡No!", le dijo. "A mi me encantan", siguió él con una sonrisa que terminó de conquistar a mami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Solo hizo falta una sonrisa y una broma para que Ximena cayera rendida a los pies de su 'pequeño' y se olvidara del pendiente. Eso sí, como buena mami le hizo un buen repaso al físico de su primogénito al que aconsejó afeitarse la barba y cortarse la melena, pero siempre desde el cariño y el respeto. Madre e hijo mantienen una relación muy cómplice en la que reina la confianza absoluta. Pero eso no quita para que como mami le diga lo que le gusta y lo que no. Y el pendiente pues no es algo que le encante. Igual que el año pasado confesó que primero están los estudios y luego la novia, ahora ha hecho lo propio. Aún así, Cristan es tan buen hijo, tan responsable y caballero que Ximena no podría estar más feliz y orgullosa de su hombrecito, a quien por cierto, ¡el arete le sienta genial!

