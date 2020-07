¡Así reaccionó el bebé de Nick Cordero al ver en video a su papá fallecido! Amanda Kloots, viuda del actor, relató atónita el inesperado momento en el que su hijito reconoció a su papá, a quien no había visto desde hacía más de tres meses. ¡Tanta ternura te sacará las lágrimas! Nuria Domenech and Porand Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amanda Kloots, la joven viuda de la estrella de Broadway Nick Cordero, recientemente fallecido después de una larga batalla contra el coronavirus, tomó sus redes para contar incrédula la reacción de su bebé al ver un video de su papá por primera vez después de que comenzara la enfermedad, hace más de tres meses. “Tengo que contarles esto que pasó, qué monada, no lo pude grabar porque fue algo inesperado. Estaba mostrando videos del celular de Nick al bebé, y salió uno en el que salía mi marido”, contó ilusionada. “De pronto, el bebé se lanzó a besar el teléfono y trataba de apretar el botón de play para verlo de nuevo. Lo puse varias veces y el bebé acercaba su carita una y otra vez para besar a su papá”, dijo aguantando las lágrimas. Image zoom “Por supuesto, mi corazón se derrumbó pero a la vez me hizo sentir tan bien saber que sabía quién era, y eso que habían pasado tres meses desde que lo vio… ¡Sabía que era su papá!”, aseguró emocionada. Image zoom IG Amanda Kloots Un rato después, la joven viuda apareció frente a un vaso de vino rojo viendo el atardecer desde su terraza y mostró la última hoja de la carta que acababa de escribir a su bebé, relatándole lo que había acontecido con su papá para que su hijo pudiera leerlo en un futuro. “La vida no es perfecta, nunca entenderemos por qué suceden las cosas, aprende las lecciones, sigue adelante y encuentra la belleza”, escribió para terminar su conmovedora misiva. Image zoom IG Amanda Kloots Ya al caer la noche, apareció hablando con la voz cambiada y la nariz tapada por el llanto. “Vivir un duelo es algo tan extraño. Pasan los días y te preguntas, ¿estoy permitiéndome vivir mi dolor? ¿Estoy entendiendo lo que acaba de pasar? ¿Estoy reconociendo lo sucedido en estos últimos tres meses? Empiezo a cuestionarme todo, por qué mis días se sienten tan ocupados si tengo tanto que digerir todavía... No me doy cuenta normalmente hasta que llega la hora de dormir, a eso de las nueve de la noche, ahí es cuando me pega”, confesó. “No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si hay una respuesta correcta que nos diga cómo atravesar un duelo, todos lo vivimos de forma diferente, la tristeza te pega de pronto....” dijo sin poder contener las lágrimas. “Es duro, es muy duro”. Image zoom IG Amanda Kloots “Yo le decía a Nick que continuaría adelante, que seguiría trabajando, siempre adelante y pensé que le haría reír, creo que ahora me estará escuchando, ya me conoces, sé que te estás riendo...”, dijo con los ojos llenos de lágrimas y la sonrisa más dulce antes de volver a romper en llanto, “pero a la vez, ¡es tan duro!” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom IG Amanda Kloots “En estos momentos que hay tanta gente sufriendo, atravesando duelos a causa del coronavirus, es importante hablar de la tristeza”, dijo para justificar con juicio su conversación tan íntima frente a los stories que estaba compartiendo. Antes de despedirse, compartió un sentido consejo para sus seguidores: “Tengan cuidado, usen tapabocas, lávense las manos, practiquen la distancia social, es la única forma en que la raza humana puede sobrevivir a esto y marche hacia delante”, dijo antes de lanzar a la cámara un besito de despedida. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

