Así reaccionaron los integrantes de RBD al nacimiento de la hija de Dulce María Tras compartir feliz el nacimiento de su pequeña "guerrerita", así fue que le felicitaron algunos de sus compañeros de la exitosa banda. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Sí! Su guerrerita ya está aquí. A través de una entrañable foto dando la mano de su bebita, Dulce María hizo el feliz anuncio de la llegada de su hija. Un momento único que quiso compartir de inmediato con sus grandes confidentes y apoyo más incondicional en los últimos años: sus fans. La dulce imagen de las tres manitas provocó miles de reacciones de forma casi instantánea. Felicitaciones de famosos y anónimos entre las que no pudieron faltar las de sus compañeros de RBD. Aunque seguro que algunos de ellos le dieron la enhorabuena por privado, hubo quienes también quisieron hacerlo a través de Instagram. Los primeros en desearle lo mejor y mostrar su felicidad fueron Anahí y Poncho Herrera, quienes le dedicaron unas hermosas palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Enhorabuena ardilla! ¡Bienvenida! ¡Un abrazo enorme a los 3!", escribió emocionado Alfonso quien, como la mamá, tampoco formará parte del tributo a RBD que tendrá lugar el 26 de diciembre. "¡Bienvenida bebé! ¡Te amamos todos tus tíos! Y a la mamá más hermosa y valiente ¡muchas felicidades! Dios los bendiga", apuntó Anahí en su escrito lleno de amor y corazón. De momento esos han sido los mensajes recibidos por dos de sus compañeros. Junto a ellos otras celebridades como Geraldine Bazán, Sherlyn o Angelique Boyer también dedicaron un ratito para desearles lo mejor en esta nueva y apasionante etapa que comienzan como familia.

