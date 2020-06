Anahí, Diego Boneta... ¡Así reaccionaron las celebridades al embarazo de Dulce María! Infinidad de famosos, amigos y colegas de Dulce, se sumaron a las felicitaciones de los millones de fans de la actriz y cantante de RBD. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que Dulce María compartiera con sus fans la buena noticia de que está esperando su primer bebé junto a su esposo Paco Álvarez, las reacciones de los famosos en las redes no se hicieron esperar. Entre sus amigos presentes, se encontraban celebridades como Anahí, quién comentó: “¡Qué hermosa noticia! Vas a ser la mejor mamá de este mundo. Ahora sí, agárrate”, –le amenazó con un smiley llorando de risa-. “¡Que Dios los bendiga!” La cantante se mostró muy agradecida y no dudó en volver a escribir: “¡Gracias a todos, amigos, por todos sus mensajes de amor! Les pido que nos tengan en sus oraciones para que todo salga bien”. Su excompañera, Zoraida Gómez, quien reveló recientemente su embarazo, también quiso felicitar a la nueva mamá: “Mi gatita, nuestros bebés nacerán en el mismo año como nosotras, que somos del mismo año. Qué bendición, te adoro. Muchas felicidades para los dos”. Fernanda Castillo exclamó: “¡Qué belleza y emoción leer esto! Los queremos tanto a los dos y les deseamos que sea un proceso hermosísimo más allá del mundo”. Geraldine Bazán, Angelique Boyer, Grettel Valdez, Diego Boneta, Poncho Herrera, Christian Chavez, Camila Sodi y Sofía Oliveira se sumaron entre otros a la multitud de felicitaciones que recibieron Dulce María y su esposo. En apenas una hora, la publicación ya contaba con más de medio millón de likes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de dar la noticia, Dulce María compartió ayer esta inspiradora foto que ahora cobra mucho sentido. “¡Buen día! No perdamos nunca la esperanza”, escribió bajo la prometedora imagen. ¡Muchas felicidades a la pareja!

Close Share options

Close View image Anahí, Diego Boneta... ¡Así reaccionaron las celebridades al embarazo de Dulce María!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.