¡Así reaccionaron las celebridades al bebé de Fernanda Castillo y Erik Hayser! Después de que los actores compartieran hoy viernes la buena nueva de su embarazo, las felicitaciones de los famosos no han dejado de sucederse. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de anunciar su compromiso hace tres meses, tras seis años de relación, hoy la pareja de actores conformada por Fernanda Castillo y Erik Hayser compartieron en sus redes que esperaban juntos su primer bebé. “Somos tres. Inmensamente felices”, escribieron bajo su retrato compartiendo la primerísima foto de su primogénito que está de camino. Ya hace tres días la actriz parecía dar una pista con este bello primer plano, bajo el que escribió: “A veces solo hace falta CONFIAR”. Las felicitaciones y los buenos deseos de sus seres queridos e infinidad de famosos se sucedieron en cascada bajo las mismas fotos colgadas por ambos en sus redes. “BOOM. Enhorabuena, bellos”, escribió el español de Velvet, Adrián Lastra. A los muchos aplausos de Marlene Favela, mamá de Bella, le siguió un lindo comentario de Maite Perroni: “No puedo de la emoción, brinqué de alegría, los amo con todo mi corazón y me llena de felicidad”. Image zoom Erik Hayser desea feliz cumpleaños a novia Fernanda Castillo Erik Hayser/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sylvia Pasquel le dedicó un simpático “Mi hija, felicidades. ¡Voy a ser tía abuela!”, mientras que su compañero de actuación Jesús Moré añadió: “¡Qué gran noticia, mi prima de cariño preferida! Dios los siga llenando de más y más bendiciones como una familia”, deseó el presidente mexicano de El Señor de Los Cielos. Mauricio Ochmann, dedicado papá de dos niñas, también celebró: “¡Felicidades mi Fer! Besos y abrazos con mucho amor para los tres” y la actriz Sandra Echeverria, devota mamá de Andrés, también les felicitó muy emocionada: “OMG. Muchísimas felicidades. ¡Qué bendición más grande! ¡Los quiero!”. Image zoom Mezcalent Consuelo Duval, Alejandro Nones, Regina Pavón, Galilea Montijo, Cassandra Sánchez-Navarro, Luis Gerardo Méndez y un sinfín de famosos continuaron amontonando felicitaciones en las redes para esta pareja tan querida en el mundo del espectáculo durante todo el día. ¡Felicidades!

Close Share options

Close View image ¡Así reaccionaron las celebridades al bebé de Fernanda Castillo y Erik Hayser!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.