¿Así o más feliz? ¡Adrían Uribe presume la pancita de su novia embarazada! Solo faltan dos meses para que nazca la hijita de simpático cómico y su novia, la modelo Thuany Martins. ¡Así celebraron al cumplirse el séptimo mes de embarazo de la modelo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡La hijita de Adrián Uribe está ya a la vuelta de la esquina! Hoy su novia Thuany Martins cumplió siete meses de embarazo y así de emocionada compartió la pareja la buena noticia para celebrarlo con sus seguidores. Mientras que la modelo se veía radiante con su cara lavada, sosteniendo un pastelito con una vela encendida en forma de número siete, el cómico posó arrodillado a su lado, mientras abrazaba y besaba la pancita de la futura mamá, sin quitar los ojos de la cámara. No es la primera vez que posan juntos mostrando la curva de la felicidad. En esta ocasión, el mismo actor no quiso ser menos que su novia, y conquistó las redes posando así de simpático con un balón bajo la camiseta. Así demostró esta mamá primeriza lo bello que puede llegar a ser el cuerpo de las mamás embarazadas y no dudó en escribir bajo su foto el más romántico mensaje al amor de su vida que le hizo ser madre. “Gracias Adrián por hacerme el regalo más hermoso que es nuestra princesa que viene en camino, gracias por ser como eres, gracias por completarme y hacerme tan feliz ! Te amo ❤”, escribió la enamorada durante la dulce espera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda el momento más cómico de este embarazo lo protagonizó el inseparable mejor amigo de Uribe, Omar Chaparro, quien sin querer desvelo el sexo del bebé que venía en camino antes de tiempo, fastidiando sin querer la sorpresa de la pareja, cuando felicitaba a la nueva mamá por el bebé en camino. Image zoom IG Omar Chaparro/ IG Adrian Uribe “¡Puras bendiciones Thuany! Gracias por venir a cambiarle la vida a mi amigo, sin duda se merecen tanto mutuamente, esperamos con ansia a esa nena”, dijo Chaparro. Aunque al darse cuenta de su error Omar borró el comentario inmediatamente, los rápidos fans de la pareja de cómicos no tardaron en hacer que la noticia corriera como la pólvora.

