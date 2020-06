Así lleva la hija de Aislinn Derbez la separación de sus papás "Papá tiene otra casa...". La hija de Eugenio Derbez abrió su corazón para contar cómo está viviendo la pequeña Kailani la separación de su mamá con Mauricio Ochmann. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez abrió su corazón durante una entrevista con Larsavisión. Allí habló, con la sinceridad que le caracteriza, de cómo su pequeña Kailani, la hija que tuvo con su ex Mauricio Ochmann, está llevando la reciente separación de sus famosos papás. Image zoom Instagram Mauricio Ochmann La nieta de Eugenio Derbez ya tiene dos añitos y gracias a la manera tan civilizada en que sus papás encararon el final de su matrimonio, según su mamá la niña apenas notó la diferencia, puesto que sus padres conviven bastante y se llevan estupendamente. “Ahorita en la cuarentena que no estamos trabajando nos la llevamos mitad y mitad, entonces el la ve un día, yo la veo otro día, y constantemente y como somos muy amigos, y de verdad nos amamos y nos llevamos tan bien, hay una parte que es simplemente como ¡OK! Papá ahora tiene otra casa y mi mamá sigue en el mismo lugar pero ese es el único cambio”, dijo así reconfirmando que ambos ya no viven bajo el mismo techo. Image zoom Instagram Mauricio Ochmann “Como somos muy amigos, de verdad nos amamos mucho y nos llevamos tan bien”, reiteró, “hay una parte en la que ella no ha notado ningún tipo de cambio entre papá y mamá”. ¿Y la nueva dinámica de vida familiar? “Va a sonar un poco loco pero la dinámica para ella casi no ha cambiado”, aseguró la actriz. “Entonces eso ha sido también muy interesante porque es como que no ha cambiado nada, papá y mamá se siguen viendo un día sí y un día no”. Image zoom Instagram Aislinn Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También entendió que su caso es muy particular y se mostró agradecida por ello: “Creo que en mi caso somos muy afortunados, ya que muchas veces no es lo común, pero cada quien trabaja su parte, ir a terapia o cosas así, siempre estamos de acuerdo en casi todo y de formas muy amigables”, concluyó.

