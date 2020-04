¡Así ha sido la fiesta de cumpleaños de la hija de Cristian Castro en plena cuarentena! ¡La pequeña Rafaela cumplió 6 añitos ya! A pesar de la cuarentena tuvo una celebración en la que no faltó detalle. Ni siquiera la felicitación de su abuela desde la distancia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos días de cuarentena, las casas se han convertido en el rincón de protección y seguridad de los ciudadanos. A pesar del confinamiento, Rafaela Castro ha tenido su fiesta de cumpleaños. La hija de Cristian Castro cumplía 6 añitos y lo hacía con una celebración por todo lo alto. No le faltó detalle. Además de una torta riquísima, la benjamina disfrutó de un montón de sorpresas, regalos y mensajes especiales desde la distancia. Entre ellos el de su abuela, Verónica Castro. Debido a la tensa situación que vivimos no pudieron pasarlo juntas pero la artista le dedicó unas palabras cargadas de amor. “Feliz cumpleaños Rafaela, sabes que muero de amor por ti y ya pronto te voy a abrazar muy fuerte”, le escribió. La pequeña le mandó un video enternecedor diciéndole cuánto la echaba de menos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su sexto cumpleaños, además de cantar, bailar y disfrutar de lo lindo, la chiquitina también tuvo un momento para dedicar unas palabras a la gente en estos momentos de crisis. Un mensaje de amor y cariño en estos tiempos donde el coronavirus nos mantiene separados de quienes amamos. “Espero que estén felices en sus casas. Cuídense del coronavirus mucho”, dijo mandando un beso a todos. Vestida de princesa y con la sonrisa como su mejor accesorio, Rafaela nos mostró sus regalitos uno a uno con muchísimo entusiasmo. ¡Felicidades y que cumplas muchos más! Advertisement

