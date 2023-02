Dayanara Torres da detalles exclusivos del cumpleaños de su hijo Cristian: "La celebración fue exactamente como la soñé" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dayanara Torres y su hijo Cristian Muñiz Credit: Instagram Dayanara Torres Dayanara Torres celebró los 22 años de su hijo mayor Cristian Muñiz el domingo 29 de enero. Rodeado de amigos cercanos, su novia Kylie Jane Marco y familiares, el joven disfrutó de una fiesta íntima llena de amor, abrazo y un riquísimo banquete puertorriqueño. ¡Felicidades Cris! Empezar galería Sus hombres Dayanara Torres celebra cumpleaños de su hijo Cristian Muñiz Credit: Instagram Dayanara Torres "Esos niños desde que estaban juntos en pre school tomaban sus naps [siestas] agarrados de las manos", dice en exclusiva Dayanara Torres junto a Ryan [izq.] y Cristian, -producto de la relación de Torres con el cantante Marc Anthony-, en la celebración en Miami. "Son como almas gemelas". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Familia Unida Dayanara Torres celebra cumpleaños de su hijo Cristian Muñiz Credit: Instagram Dayanara Torres "Lo celebramos en casa de mi novio Marcelo. Invitamos a la familia, su novia Kylie que es una dulzura, mi Ryan y su novia. Sus primos Santi y Andrea, sus padres, mi hermana Jinny que es su madrina y su esposo José que desde pequeño ha sido como su figura paterna", cuenta la ex Miss Universo junto a toda su familia. "[También acudieron] Alex Muñiz y su novia, también Michelle, su mejor amiga desde pre-K till senior grads. Jennifer Nieman, que es su "Madrina del Camino" y su hija Tatiana que han sido amiguitos desde bebés". 2 de 7 Ver Todo Entre amigos Dayanara Torres celebra cumpleaños de su hijo Cristian Muñiz Credit: Instagram Dayanara Torres "[A la fiesta acudieron] amistades Boricuas que siempre han amado a mis nenes", dice Torres. [En la imagen Ryan y Cristian con un invitado] 3 de 7 Ver Todo Anuncio Amada Dayanara Torres celebra cumpleaños de su hijo Cristian Muñiz Credit: Instagram Dayanara Torres Muy feliz la también empresaria posó junto a su hermana Jinny y su novio Marcelo. 4 de 7 Ver Todo Banquete boricua Fiesta hijo Dayanara Torres "La celebración fue exactamente como la soñé. Llena de amor, alegría, risas, de nuestra cultura, música, y nuestra comida", narra Dayanara. 5 de 7 Ver Todo Arriba Puerto Rico Dayanara Torres celebra cumpleaños de su hijo Cristian Muñiz Credit: Instagram Dayanara Torres "Cristian, igual que su hermano Ryan, siempre se ha sentido muy orgulloso de sus raíces, de ser Puertorriqueño. Su primer tatuaje fue la bandera de Puerto Rico que yo le hice en madera y le regalé para uno de sus cumpleaños", cuenta con orgullo la boricua. "Hoy día, Cristian está haciendo su internship con Laborinquenacomics y ya está haciendo su debut como comic book artists con un nuevo héroe puertorriqueño llamado ORO, el coquí dorado, En los próximos meses estará viajando a Puerro Rico con Comic-Con". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Feliz Dayanara Torres celebra cumpleaños de su hijo Cristian Muñiz Credit: Instagram Dayanara Torres "[Cristian] se ha convertido en todo un hombre frente a mis ojos. Siempre ha sido mi cantito de pan. Es el alma más dulce, es justo, es puro corazón", dice la orgullosa madre. "Y con un sentido del humor igual al mío. Su talento desde que podía agarrar el lápiz siempre ha sido fuera de este mundo", y finaliza. "Yo tengo maletas que casi ni se pueden mover salvando cada pieza de arte. Yo sabía que un día llegaría a donde está hoy". 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Dayanara Torres da detalles exclusivos del cumpleaños de su hijo Cristian: "La celebración fue exactamente como la soñé"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.