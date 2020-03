¡Así de emocionante y divertida fue la fiesta de cumpleaños de Alaïa! Sus felices papá, Adamari López y Toni Costa, hicieron de este día uno de los más bonitos y emocionantes de la pequeña que celebró así sus cinco añitos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Cinco años no se cumplen todos los días! Así que hay que celebrarlo por todo lo alto. Adamari López y Toni Costa se pusieron manos a la obra y organizaron una fiesta de cumpleaños de ensueño para su princesa Alaïa en la que no faltó detalle y en la que le acompañaron todos sus amiguitos. Los ojos de la pequeña se salían de sus órbitas de tanta felicidad. Con una corona de cumpleañera, la ya no tan chiquitina sopló la vela de sus cinco añitos mientras sus compis de escuela le cantaban. Un momento de lo más emotivo que quedó recogido en un tierno video. Por supuesto, junto a ella sus orgullosos padres que no pararon de sonreír de felicidad en todo momento. Toni y Adamari parecían dos niños más en esta fiesta multicolor y llena de diversión. “Les tenemos pollito y pizza que fue lo que ellos querían”, nos contó una emocionada Adamari a través de sus redes sociales. La fiesta se celebró en su escuela cuya clase adornaron y adecuaron para la ocasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tarde fue inolvidable para Alaïa que se quedó sorprendida al entrar y encontrarse a sus papis esperándole, además de la comida, los regalitos y las sorpresas. ¡La pequeña se nos hace mayor! Una añito más lleno de bendiciones y de momentos maravillosos en el que te acompañaremos siempre pequeña. Todo el amor del mundo para ti, Alaïa. ¡Te queremos! Advertisement

