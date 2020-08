¡Así fue la emocionante vuelta al cole de Alaïa Costa López! Adamari López y Toni Costa vivieron paso a paso la emoción su pequeña ante la gran aventura del regreso a la escuela. ¡No te lo puedes perder! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muchos recordamos, cuando éramos chiquitos, esos primeros y emocionantísimos días de escuela. El olor a los libros nuevos, la ropa a estrenar y esas mariposas en la panza ante la incertidumbre de lo desconocido... La mediática Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa, compartió hoy esa experiencia tan especial con el mundo gracias a sus famosos papás. Desde anoche, cuando ya comenzó a dormir solita en su habitación como contó su papá desde sus stories, hasta esta ternura de fotos que compartió su mamá hoy presumiéndola rumbo a clase en las redes, la niña se veía de lo más hermosa con su vestidito verde y un gran lazo blanco sobre su cabeza. “Hoy inicia el nuevo año escolar para Alaïa, lleno de emociones, ilusión y esperanza de que será uno maravilloso. Dentro de lo que estamos viviendo y tomando las medidas de precaución esperamos lo mejor. Bendiciones mi niña, te amamos con locura”, escribió su también emocionada mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así comenzó esta dedicada mamá un día tan especial, desde su auto junto a su esposo y su suegra, compartiendo ilusionada lo que estaba viviendo junto a su hijita. “¡Buenos días por la mañana! ¡Miren quién va para su primer día de colegio! Qué emoción”, exclamó su mamá mientras veíamos asomarse los bellos ojos de la pequeña, con un gesto de lo más revelador ante tantas emociones. “Estamos llevando a Alaïa a su primer día de cole, bueno, voy a empezar a manejar, así que no puedo seguir grabando”, añadió. Esperamos que hoy haya sido un día hermoso para esta niña y para todos los demás que comienzan este nuevo ciclo.

