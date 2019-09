Así fue el emotivo babyshower de Marlene Favela. ¡No faltó detalle! La actriz mexicana disfrutó de una celebración de ensueño acompañada de su familia y grandes amigos. Pero, ¿dónde andaba su esposo? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A apenas dos meses de dar a luz, Marlene Favela ha sido sorprendida con un precioso babyshower lleno de flores y adornos rosados que anuncian la llegada de una princesita a la que ya tienen nombre, ¡se llamará Bella! La celebración tuvo lugar en Los Ángeles y a ella no faltaron los familiares y amigos más cercanos de la actriz. Entre ellos cabe destacar dos mujeres muy especiales, Alicia Machado y Adriana Fonseca, que estuvieron a su lado ayudándola en todo y pendientes de cada detalle. Las cámaras de Suelta la Sopa mostraron en exclusiva cómo fue esta espectacular fiesta llena de ricos postres, adornos de ensueño y una tarta rosada maravillosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La futura mamá lucía impresionante. Se nota que ha estado cuidando su alimentación ya que está en plena forma, además de radiante de felicidad. Para la ocasión eligió un ceñido vestido blanco por encima de la rodilla con escote de infarto y unos zapatos de los más cómodos. A quien sí no vimos fue al futuro papá y esposo de Marlene, George Seely. Su trabajo le mantiene viajando mucho tiempo y esa podría ser la razón de su ausencia. Lo cierto es que la actriz estaba pletórica y preparada para lo que está por llegar este otoño. ¡Muchísimas felicidades querida Marlene! Advertisement EDIT POST

