Así fue el espectacular pastel del baby shower de Amara la negra Mira aquí la suntuosa celebración de Amara la negra, previa al nacimiento de sus nenitas. El lujo fue parte de la fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal como había dado a conocer a People en Español hace unos días, Amara la negra realizó un baby shower en honor de las dos nenas que espera. El evento fue una lujosa fiesta a la que llamó "Amara's Royal Baby Shower", donde la ambientación era al estilo del Imperio Romano. De hecho, la actriz portó un vestido largo en color dorado confeccionado como túnica con capa de ese periodo histórico; estaba peinada con una larga colega decorada sujetada con cintas a juego; también mostraba ornamentos como grandes aretes y pulseras del mismo tono. "Mi reino crece y mis reinas gobernarán", escribió para acompañar los videos que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Nunca pensé que se haría parada en la fiesta de mis niñas, de ¡mi baby shower sola! Pero Dios me está dando la fuerza que necesito para ¡echar hacia delante! Tengo a Dios y a mi madre, y agradecida con toda la gente linda que ¡me quiere y me apoya! A los que fueron a la fiesta y a los que no pudieron llegar de igual manera ¡les doy las gracias! Agradecida con mi madre por siempre apoyarme nunca dejarme sola en este proceso, Ana María Oleaga". Amara la negra Credit: Getty Images La suntuosa celebración tuvo un pastel de cuatro pisos en tonos blancos y dorados. En la cima, tenía una enorme corona y las letras S S en un marco realizado con laureles en dorado también. La decoración era con esos colores; que eran los oficiales para la vestimenta de los asistentes y staff. Una enorme pista de baile donde la cantante no dudó en mostrar que esperar a dos bebitas no es impedimento para mostrar sus dotes dancísticos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz decidió grabar estos momentos y hacer un especial con el Behind the Scene, donde se mostró un poco molesta porque algunas cosas no estaban como ella deseaba. Por su parte, la madre de la famosa también se pronunció ante esta celebración. "El que no fue se lo perdió. Como se gozó", mencionó Oleaga en la misma red social. "Nos hicieron una noche inolvidable. Muchísimas gracias a todos por venir; el mejor baby shower forever. Hubo de todoooo , ya pronto saldrán todas las imágenes y actividades". Ahora, Amara la negra solo espera que sus nenitas nazcan y tal como reveló a People en Español, "falta muy poquito".

