Así felicitó el polémico George Seely, ex de Marlene Favela, a su hija Bella en su cumpleaños "Qué Dios te acompañe siempre". Sin importarle la lluvia de críticas, el papá de Bella felicitó en la distancia a su bebé con una foto del día que nació entre sus brazos... ¡Y otra de Marlene! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir George Seely, expareja de la encantadora actriz Marlene Favela, contempló desde la distante Australia cómo su linda bebé cumplía un añito y quiso felicitarle en sus redes. Como ya es habitual cuando comparte algo de la pequeña Bella, le cayeron críticas para dar y regalar, algo que parece no importarle, aunque quién sabe, porque igual borra todas sus fotos que vuelve a empezar de cero para hilaridad de sus seguidores, que parecen estar a la espera de ver cuál será su nuevo y siempre impredecible movimiento en su cuenta de Instagram. Con esta foto del recuerdo, cuando Bella Seely era todavía una recién nacida entre los brazos de su padre, quiso mandarle un mensaje a su hijita: “Feliz cumpleaños a mi pequeña princesa, Bella, quien acaba de cumplir un año en hora de Australia”, escribió desde su lugar de origen este polémico personaje. “Que Dios te acompañe siempre. Mucho amor, papá”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una hora más tarde, también compartió una foto de la niña con su famosa mamá, ambas ataviadas como muñecas en su espectacular fiesta de cumpleaños. “Feliz primer cumpleaños, Bella” volvió a felicitar a su hija y añadió un simpático piropo, big Cutey. Los fans más acérrimos de Marlene Favela no se andan con chiquitas a la hora de dirigirse a él… “No eres un buen papá, ese papel te quedó grande, eres una basura”, “cállate pedazo de nada”, son algunas de las linduras que le dedican en su muro. Pero este hombre también se ha hecho ya con sus propias fans, que le apoyan e incluso a veces le coquetean, que de todo hay en la viña del Señor. “Muchas bendiciones caigan sobre ti Bella, papi siempre te amará aunque no esté junto a ti", escribió una de sus admiradoras. Marlene Favela sigue sin hablar del pasado como prometió y va a lo suyo, hermosa, muy trabajadora y pendiente de su pequeña, mientras que el papá de su hija juega de vez en cuando, apareciendo y desapareciendo de sus redes, dando que hablar hasta nuevo aviso.

