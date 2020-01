Dos pisos, sistema eléctrico, aire acondicionado... Así es la espectacular casa de muñecas de la hija de Adamari López "Tiene la medida de mi casa", comentó sorprendida una seguidora de Adamari tras ver la enorme construcción. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alaïa, la primogénita de Adamari López y Toni Costa, es, sin duda, una niña muy afortunada. La carismática menor de 4 años tiene unos padres amorosos que la cuidan y la consienten mucho. Para muestra basta con ver la espectacular casa de muñecas que los orgullosos papás le están construyendo en el jardín de su casa y que este domingo han presumido a través de las redes sociales. “Les quiero dar una pequeña muestra de un regalo que siempre soñé para Alaïa, una casita de muñecas. Aquí les doy un adelanto de cómo va el proyecto”, compartió emocionada la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) en su página de Facebook junto a un vídeo en el que muestra cómo va luciendo la futura casa de juegos de Alaïa. Image zoom Casa de muñecas de Alaïa “Así sigue avanzando la casita de Alaïa. Esta es como la parte de arriba de la casita, el segundo piso, que va a ser el cuarto, esta es la parte de abajo donde aquí tendrá ella su cocinita y su comedor, esta es como una entradita que hay y esta es la parte de la sala donde también le voy a poner una lámpara que cuelga. Se ve mucho más grande en video de lo que es en persona, pero va a quedar tan bonita, tan cute”, comentó en el vídeo. ¡Puedes ver el vídeo aquí! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dos pisos, aire acondicionado, sistema eléctrico… La casa de muñecas de Alaïa tiene todo lo necesario para que la menor pueda jugar con sus amiguitas con todas las comodidades habidas y por haber. Y eso que aún falta el mobiliario y la decoración. Image zoom Casa de muñecas de Alaïa “El otro día estaba hablando yo con un amigo y su hija al ver la casa dice ‘¿Alaïa se va a mudar?’ Es que claro quien vea esto va a decir que Alaïa se va a mudar”, expresó por su parte el bailarín español. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. “La casa de muñecas de Alaïa tiene la medida de mi casa”, comentó sorprendida una seguidora de Adamari tras ver la espectacular construcción. “¿Casita? Yo podría vivir ahí”, escribió otra persona. Advertisement

