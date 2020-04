¡Así de grandes y bellas están las hijas pequeñas de Kobe y Vanessa Bryant! Su viuda ha compartido un enternecedor video con motivo de Pascua que muestra a las hijas pequeñas del deportista ¡en plena acción! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su marcha dejó un vacío enorme en la cancha y en nuestros corazones, especialmente en el de sus familiares. Pero su recuerdo es la fuerza para su esposa, Vanessa Bryant, quien vive entregada a sus hijas que tanto la necesitan. Capri y Bianka, las más pequeñas de la casa son pura felicidad y así nos lo ha mostrado la viuda de Kobe Bryant en un video enternecedor que muestra a las princesas jugando con los accesorios de Pascua. Bianka le da golpes al huevo con el fin de romperlo y ver que hay dentro bajo la atenta mirada de la bebé de nueve meses, Capri. Una imagen que nos ha llegado al alma de tanta dulzura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En apenas una hora el video ha tenido casi dos millones de reproducciones, y no es para menos. Tras la marcha de su papá y su hermana Gianna, la familia al completo se ha unido más que nunca y volcado en las pequeñas que son la alegría de la casa en estos momentos. Image zoom Instagram Kobe Bryant Dos meses después de su muerte sigue siendo difícil de creer que Kobe y su hija no estén. A pesar de su ausencia, Vanessa mantiene el legado de su marido más vivo que nunca apoyando los proyectos que el ex jugador de Los Lakers tenía entre manos. Uno de ellos, su libro The Wizenard Series: season one, que nada más salir a las librerías se convirtió en el más vendido. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Así de grandes y bellas están las hijas pequeñas de Kobe y Vanessa Bryant!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.