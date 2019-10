¡Así de grande y guapa está la hija de Joy Huerta! La artista ha compartido un entrañable video de la pequeña La cantante ha sorprendido a sus fans con un precioso video donde le canta a su bebé. ¡Mira lo enorme y preciosa que está Noah! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su éxito en su grupo Jesse y Joy la tienen viajando de un lado para otro en conciertos multitudinarios. Pero a su lado siempre está ella, su hija Noah, de quien no piensa perderse ni un segundo, especialmente en estos primeros meses de vida. En uno de sus parones, Joy Huerta ha compartido un entrañable video con su bebé donde le canta y arrulla feliz y orgullosa. Las imágenes llegan directo al corazón por el alto nivel de amor y ternura, ya que la chiquitina luce en la gloria y dormidita gracias a la dulce voz de su mamá. “La nena se quería dormir y más fácil cuando (esta) mamá le canta”, escribe la artista. En menos de un día el video ha superado el millón de visualizaciones y no es para menos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda, todo un regalo para sus fans a los que siempre mantiene informados del estado de la pequeña, ¡ya no tan pequeña! Tal y como vemos en la grabación, Noah ha dado un estirón y está enorme, además de preciosa. La bebé nacía el pasado mes de mayo para alegría de sus dos mamás, la cantante y su esposa Diana Atri. Una nueva motivación e inspiración para Joy que se nota en cada una de sus apariciones en el escenario. Siempre ha estado entregada a su trabajo, que adora, pero ahora las fuerzas son mucho mayores. Gracias por compartir una imagen tan entrañable. Advertisement EDIT POST

