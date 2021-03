Así controla Jacky Bracamontes a sus cinco hijas: "¡Hay que respetar a mamá!"

"Por ejemplo, si me hacen berrinche porque no quieren comer: '¿No quieres comer? Perfecto, no te preocupes, no comas nada, pero no tienes permiso de comer nada hasta la cena'; entonces, ya se están muriendo de hambre, lo hacen una vez y dicen 'no, mejor sí como porque luego no me dejan comer y me estoy muriendo hasta la cena'. Ni modo, así me tocó vivir, son cinco niñas y si no trato de hacerlo así ¡imagínate!, se me van de las manos y al rato ¡las niñas trepadas encima de mí!, pues no, hay que respetar a la mamá".