¡Así celebró Thalía el cumpleaños de su hijo Mateo!

¡La artista mexicana Thalía celebró hoy el noveno cumpleaños de su pequeño Mateo! La cantante y actriz es mamá de dos hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, fruto de su relación con el magnate de la música Tommy Mottola, con quien la protagonista de Rosalía contrajo matrimonio en el año 2000 en una boda de ensueño. Para felicitar a su hijo, Thalía armó este pequeño video para el recuerdo que colgó en sus redes: "¡Apenas hace poco todavía podía cargarte entre mis brazos! ¡Me estás creciendo tan rápido mi amor! Hoy celebro tus 9 años y se me llena el corazón de pensar que soy tu madre. Te amo tanto hijo mío ❤ ¡Feliz cumpleaños, Matthew Alejandro! ¡A celebrarte amor mío!", escribió muy cariñosa la intérprete de Amor a la Mexicana. La señora de Mottola también compartió algunas imágenes en el video del divertido pastel red velvet que su propio hijo cocinó para la ocasión. La orgullosa mamá explicó que desde el día anterior Matthew lo venía preparando, inspirado en el divertido personaje de Fish Stick, del cual el niño es súper fan. "El mejor pastel de cumpleaños, Mateo, quiso hacer este pastel donde Fish Stick está aplastado", dijo mostrando la delicia casera compuesta con varias capas de pastel de diferentes colores entre los que se encontraba atrapado el muñeco, todo un logro sin duda para un chef de nueve años recién cumplidos. Recientemente, la familia al completo celebró la graduación de los más jóvenes de la casa: "¡Terminaron a pesar de todo! ¡Estamos tan orgullosos de nuestros bebés! Terminaron sus grados con excelencia, en medio del estrés y la incertidumbre que como chicos están enfrentando en estos tiempos tan extraños. ¡Los celebramos con sus galletas de jengibre y de chispas de chocolate hechas en casa y los llenamos de besos y apapachos! Mil hurras para los maestros y padres de familia que estamos ayudando a sacar lo mejor de nuestros pequeños en esta pandemia. Y millones de hurras para nuestros niños que en esta tempestad de sentimientos encontrados han sabido sacar lo mejor de sí", apuntó muy reflexiva.

