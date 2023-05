Así celebró Rihanna cumpleaños de su hijo RZA, el primogénito de Rihanna cumplió su primer año y los orgullosos padres decidieron festejarlo ¿cómo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 13 de mayo de 2022, Rihanna debutó como madre, junto a su novio Asap Rocky, de un niño a quien llamó RZA. El tiempo ha pasado y la cantante está a la espera de un segundo bebé, mientras celebró este fin de semana el cumpleaños número uno de su primogénito. Fue el padre del nene quien dio a conocer algunas imágenes de cómo fue el festejo de este primer año de vida de chiquitín. La pareja, junto al festejado, pasaron un momento en familia en la playa, donde los tortolitos no dejaban de mostrarse su amor en cada momento. También, el famoso mostró fotografías de otros momentos conviviendo con el nene, con su novia o solo el cantante con su hijito. Rihanna Credit: Taylor Hill/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz primer cumpleaños amo primer nacido Rza", escribió Asap Rocky para a acompañar las las diversas imágenes y los videos que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Rihanna y Asap Rocky Credit: Asap Rocky Instagram Las reacciones de los internautas a estas instantáneas y audiovisuales no se hicieron esperar. "Definitivamente hiciste el club de padre genial Mr. Rocky"; "Muy tierno"; "Él siempre está sonriendo, me encanta eso tanto"; "Esta es mi familia real"; "Este bebé parece que ni siquiera llora"; "Nunca he visto un niño tan feliz; es como si ya supiera quiénes son sus padres", y "Feliz cumpleaños al niño más lindo", fueron algunos comentarios. Rihanna y Asap Rocky Credit: Asap Rocky Instagram El nombre del pequeño se ha convertido en motivo de controversia; sin embargo, para los padres está claro porque decidieron llamarlo así. Rihanna y Asap Rocky Credit: Asap Rocky Instagram El nombre es una especia de homenaje al líder de Wu-Tang Clan, RZA, quien, junto a otros artistas, creó, en 1992, un colectivo de raperos muy influyentes en Estados Unidos. Incluso, el niño ha posado con ropa de esta agrupación. Rihanna y Asap Rocky Credit: Asap Rocky Instagram Ahora que Rihanna y Asap Rocky esperan su segundo bebé, se cree que el nombre podría ser nuevamente en honor de alguno de los músicos que le guste a sus padres.

