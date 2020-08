¡Así celebró Pamela Silva los cuatro meses de su pequeño Ford! ¡Qué gordito más tierno! No te pierdas las entrañables imágenes con las que la famosa peruana presumió a su bebé al cumplir sus primeros cuatro mesecitos de vida. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pamela Silva está viviendo, contra todo pronóstico, dada la norma general, un año 2020 fabuloso. Al éxito profesional, le acompaña un regalo aún mayor, ese hermoso bebé llamado Ford Liam que llegó a cambiarle la vida y de quien está profundamente enamorada. Image zoom IG Pamela Silva Image zoom IG Pamela Silva Las fotos compartidas por la conductora al cumplir su chiquitín los cuatro meses, nos demuestran cuánto ha crecido el pequeño. ¡No solo está enorme! Además, nos encanta poder ser testigos de sus primeras sonrisas. Image zoom IG Pamela Silva Aunque, por obvias razones, esta foto es una de nuestras favoritas. Anteriormente, la reconocida periodista ganadora de seis premios Emmy, celebró de forma similar los tres meses de su cachorrito. La bellísima conductora de Primer Impacto se recuperó estupendamente después del parto y así nos lo contaba en una reciente entrevista, dos meses después de dar a luz, recordando su embarazo: "Para mí fueron unos meses perfectos, de mucha salud y alegría. Estoy impresionada con el poder y la capacidad del cuerpo de la mujer. Ver la evolución del cuerpo y como ya estoy volviendo a la normalidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También contó sus secretos de belleza a People en Español: "Yo, gracias a Dios, tuve un embarazo supersaludable, también porque me he estado preparando para este momento de mi vida por tanto tiempo", dijo esta encantadora mamá primeriza. "Siempre he sido una persona que disfruto el ejercicio, me encanta comer saludable, era parte ya de mi rutina. No es que yo la adapté una vez me enteré de que estaba embarazada, yo ya llevaba una rutina bastante saludable, de mucho ejercicio. Hasta tres días antes de dar a luz yo caminé cuatro millas. Eso me ha ayudado ahora en la recuperación posparto en recuperar el peso. Creo que el estado anímico y emocional tiene mucho que ver en cómo se siente la mujer. Como yo lo disfruté tanto, yo estaba tan feliz con mi embarazo, mantuve mi peso saludable", explicó.

